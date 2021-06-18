"Зроблено в Росії". З видних місць у вагонах київського метрополітену приберуть таблички країни-агресора

У метро 726 вагонів, які в різні роки були виготовлені на російських заводах – співробітники не можуть прибрати таблички з них, але обіцяють перенести в інше місце

Фото: коллаж "Сегодня"

У вагонах Київського метро пасажири помічають таблички, на яких вказано завод виробник техніки, а саме – вагонів, які були виготовлені в Російській Федерації. І якщо раніше на ці таблички ніхто не звертав уваги, то на сьомий рік війни, увага пасажирів загострилася.

Бентежить і дратує

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Таблички явно дратують патріотично налаштованих громадян. Пасажири їх намагаються відірвати, а на деяких з'являються нецензурні слова.

В одному з вагонів, на зеленій гілці метро, на табличці з написом: "Зроблено в Росії 1999 р", хтось написав слово "пі...ри" і вказав стрілочкою до слова "Росія". Напис явно не виходить змити.

Пасажири по-різному реагують на ці таблички: хтось їх просто не помічає, хтось махає рукою, мовляв, подумаєш таблички, тут жити нема на що. А хтось жартома каже, що потрібно їх заклеїти написом "трофейний вагон" і кататися спокійно в метро.

Обіцяє прибрати з чільних місць

Сайт "Сегодня" поцікавився в Київському метрополітені, чи не планують вони прибрати таблички в вагонах або просто зафарбувати їх, щоб не дражнити пасажирів.

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"Наявність табличок заводів-виробників в салонах вагонів метрополітену обумовлено вимогою правил технічної експлуатації метрополітенів України, затверджених наказом міністерства транспорту України в 2003 році. У той же час, наше підприємство розгляне питання про зміну місць розміщення цих табличок", – повідомили сайту "Сегодня" в Київському метрополітені.

/ Фото: Сьогодні

Майже 600 "трофейних" вагонів

У підземці повідомляють, що всього на лініях Київського метрополітену зараз експлуатується 821 вагон.

"726 вагонів в різні роки були виготовлені на заводах, які знаходяться в Російській Федерації. 135 таких вагонів вже пройшли комплексну модернізацію на Крюківському вагонобудівному заводі і фактично є конструктивно новими одиницями транспорту", – роз'яснюють в Київському метрополітені.

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Там нагадують, що на цей момент міська влада столиці проводить процедуру закупівлі 50 вагонів метро за кошти ЄБРР. І тендер передбачав участь міжнародних компаній.

Таблички обіцяють прибрати з видних місць / Фото: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що киянам з ранку довелося запасатися валідолом. По черзі в столиці мінували центральні станції метро – їх закривали на вхід і вихід для пасажирів.