Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

"Зроблено в Росії". З видних місць у вагонах київського метрополітену приберуть таблички країни-агресора

18 червня 2021 7:00

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

У метро 726 вагонів, які в різні роки були виготовлені на російських заводах – співробітники не можуть прибрати таблички з них, але обіцяють перенести в інше місце

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

У вагонах Київського метро пасажири помічають таблички, на яких вказано завод виробник техніки, а саме – вагонів, які були виготовлені в Російській Федерації. І якщо раніше на ці таблички ніхто не звертав уваги, то на сьомий рік війни, увага пасажирів загострилася.

Бентежить і дратує

Реклама

Таблички явно дратують патріотично налаштованих громадян. Пасажири їх намагаються відірвати, а на деяких з'являються нецензурні слова.

В одному з вагонів, на зеленій гілці метро, на табличці з написом: "Зроблено в Росії 1999 р", хтось написав слово "пі...ри" і вказав стрілочкою до слова "Росія". Напис явно не виходить змити.

Пасажири по-різному реагують на ці таблички: хтось їх просто не помічає, хтось махає рукою, мовляв, подумаєш таблички, тут жити нема на що. А хтось жартома каже, що потрібно їх заклеїти написом "трофейний вагон" і кататися спокійно в метро.

Обіцяє прибрати з чільних місць

Сайт "Сегодня" поцікавився в Київському метрополітені, чи не планують вони прибрати таблички в вагонах або просто зафарбувати їх, щоб не дражнити пасажирів.

Реклама

"Наявність табличок заводів-виробників в салонах вагонів метрополітену обумовлено вимогою правил технічної експлуатації метрополітенів України, затверджених наказом міністерства транспорту України в 2003 році. У той же час, наше підприємство розгляне питання про зміну місць розміщення цих табличок", – повідомили сайту "Сегодня" в Київському метрополітені.

/ Фото: Сьогодні

Не пропусти!
Чому Малиновський не забив пенальті македонцям і що його сильно засмутило б
Руслан Малиновський не забив пенальті Північній Македонії

Майже 600 "трофейних" вагонів

У підземці повідомляють, що всього на лініях Київського метрополітену зараз експлуатується 821 вагон.

"726 вагонів в різні роки були виготовлені на заводах, які знаходяться в Російській Федерації. 135 таких вагонів вже пройшли комплексну модернізацію на Крюківському вагонобудівному заводі і фактично є конструктивно новими одиницями транспорту", – роз'яснюють в Київському метрополітені.

Реклама

Там нагадують, що на цей момент міська влада столиці проводить процедуру закупівлі 50 вагонів метро за кошти ЄБРР. І тендер передбачав участь міжнародних компаній.

Таблички обіцяють прибрати з видних місць

Таблички обіцяють прибрати з видних місць / Фото: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що киянам з ранку довелося запасатися валідолом. По черзі в столиці мінували центральні станції метро – їх закривали на вхід і вихід для пасажирів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Київському метрополітені назвали собівартість поїздки
У Київському метрополітені назвали собівартість поїздкиТранспорт
На станції Київського метрополітену поставили два ряди турнікетів – пасажири розгублені
На станції Київського метрополітену поставили два ряди турнікетів – пасажири розгубленіТранспорт
Скандал у Києві: пасажира з ящиком полуниці висадили з трамвая (відео)
Скандал у Києві: пасажира з ящиком полуниці висадили з трамвая (відео)Надзвичайні події
Непомітні жителі: які бактерії живуть в київському метро (фото)
Непомітні жителі: які бактерії живуть в київському метро (фото)Інші новини
Батько прощався з сином на місці аварії: що відомо про трагічно загиблого велосипедиста (фото)
Батько прощався з сином на місці аварії: що відомо про трагічно загиблого велосипедиста (фото)Надзвичайні події
У Києві збили на смерть велосипедиста на Окружній: на місці аварії затор (фото)
У Києві збили на смерть велосипедиста на Окружній: на місці аварії затор (фото)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти