"Ляснув по дупі". У київському метрополітені тендітна дівчина побилася з чоловіком (відео)

У підземці конфлікт однієї з пасажирок і чоловіка переріс в бійку

На знімку учасники конфлікту. Фото: колаж "Сьогодні"

У київському метрополітені сталася НП. Чоловік спробував пристати до дівчини, після між ними зав'язалася бійка.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

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За словами очевидців, це сталося в переході між станціями "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".

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"Здоровий мужик підійшов до дівчини, ляснув її по дупі і сказав: "яка ж*па!", – пишуть в Мережі.

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Дівчина відразу ж відреагувала і почала його наздоганяти. Потім почалася бійка.

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"Закрий рот, ш*лава", – кричить на відео чоловік.

Він відібрав швабру у прибиральниці підземки і намагався відбиватися від дівчини і її подруги. Якийсь хлопець намагався встати між ними.

Раніше ми писали, що на Подолі сталася масова бійка. На відео з місця видно, що в бійці взяли участь близько десятка людей.