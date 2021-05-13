Шокові ціни за проїзд в метро Києва: транспортники просять 21 гривню за поїздку

У Києві може подорожчати проїзд в міському транспорті. Столичні транспортники вже звернулися з вимогою до влади врегулювати тарифи на проїзд. Першим про це заявив Київський метрополітен. Представники столичної підземки та "Київпастрансу" вийшли сьогодні з пікетом під будівлю КМДА. Вони вимагають виплати зарплат і перегляду тарифів.

Перша ластівка

Реклама

Вчора стало відомо, що Київський метрополітен переходить на чотириденний робочий тиждень. Це пов'язано з відсутністю фінансових ресурсів на зарплати співробітникам.

"Причина – пандемія. Ми вже два роки працюємо в умовах, коли пасажиропотік значно знизився, а коштів, які необхідні для обслуговування не вистачає. Їх немає навіть на заробітну плату. Щоб перевозити безпечно і за графіком пасажирів нам потрібні кошти. Ми змушені приймати непопулярні заходи", – розповіла сайту "Сегодня" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

Вона додає, що рішення про 4 денний робочий тиждень стосується тільки адміністративного персоналу, а це близько 3 тисяч осіб. При цьому фахівці робітничих професій будуть працювати за звичним графіком.

"Це дозволить нам заощадити частину коштів, які можна буде направити на виплату зарплат", – додає Наталія Макогон.

Вимагають підняти тарифи

Реклама

Профспілка Київського метрополітену вже звернулася до міської влади столиці з вимогою про перегляд тарифів за проїзд.

За підрахунками Київського метрополітену собівартість однієї поїздки в метро становить 21,5 грн. Вони вимагають від міської влади привести тарифи за проїзд до економічно обґрунтованого рівня, збільшити його.

В останній раз тарифи за проїзд в київському метро були переглянуті в бік збільшення в 2018 році, тоді вартість проїзду в міському транспорті різко подорожчала з 4 до 8 гривень. Правда, якщо пасажир купує відразу 50 поїздок, то вартість однієї поїздки становить всього 6,5 грн.

Чи підтримає місто вимоги метрополітену, поки невідомо. Питання перегляду тарифів може зайняти 1,5-2 місяці. За цей час повинні проаналізувати запити транспортників і провести громадські слухання.

А що з маршрутками

Поки приватні перевізники знаходяться в стадії переговорів і вичікування. Маршрутники теж хочуть зрозуміти вартість проїзду.

Реклама

"Частина перевізників поки не хочуть піднімати вартість проїзду, оскільки у них досить таки рентабельні маршрути, а частина хоче підняти тариф. Для них це вимушений захід. Загалом ситуація зараз критична для більшості перевізників. І без підняття тарифів їм ніяк не обійтися. У них боргів на сотні мільйонів гривень – кредити, прострочені виплати за паливо. Проблем дуже багато", – зазначає Ігор Мойсеєнко, голова асоціації перевізників Києва і Київської області.

Він додає, що 16 перевізників підняли вартість проїзду до 10 гривень, ще в квітні. Решта поки не роблять цього, але в будь-який момент можуть збільшити тариф.

"Міська влада компенсує "Київпастрансу" та "Київському метрополітену" збитки. Тобто, якщо в метрополітені обгрунтований тариф 21 гривня, то 13 гривень місто їм доплачує. А пасажирів вони возять по 8 гривень. Також і у випадку з "Київпастрансом". Якщо у них обґрунтований тариф становить 25 гривень, то місто компенсує їм 17 гривень за поїздку. Мерія покриває витрати цих підприємств. Ми теж не проти возити пасажирів за такою схемою: не збільшувати тариф, щоб не залазити в кишені киян. Але міська влада не поспішає вирішити це питання. Тому нам проходитися йти на непопулярні заходи і збільшувати вартість проїзду", – додають в Асоціації перевізників Києва і Київської області.

Перевізники не виключають, що будуть збільшувати вартість проїзду в маршрутках, якщо подорожчає проїзд в громадському транспорті.

Раніше ми писали, що в столичному метрополітені та "Київпастрансі" просять переглянути тарифина проїзд або виділити кошти з бюджету. Через епідемію коронавірусної хвороби і зменшення пасажиропотоку обґрунтованою ціною на поїздку вважають 21 гривню. В іншому разі для забезпечення роботи підприємства вимагають щонайменше 1 млрд 514 млн гривень.

Реклама

Нагадаємо, що в Києві для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року введуть чотириденний робочий тиждень.