Скандал через карти: киян обурили вулиця Фрунзе і пам'ятник Леніну в Київському метрополітені

Точну дату заміни застарілих карт на станціях в Київському метрополітені поки не можуть назвати

У столичної підземки застаріли карти. Фото: колаж "Сьогодні"

Кияни обурили типографические карти міста в Київському метрополітені, на яких вказані вулиці Фрунзе, Артема і навіть пам'ятник Володимиру Леніну. Городян дратує, що назви цих вулиць давно змінені, але в підземці вони як і раніше залишаються.

Користувачі соціальних мереж відзначають, що пам'ятник Леніну був демонтований в грудні 2013 року. Швидше за все – ці карти просто не поміняли.

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На карті зображено стара назва вулиці Фрунзе. Фото: Олександр Рудоманов/Facebook

"Напевно, в метрополітені чекають поки не перейменують всі вулиці в місті, а тоді і свої карти замінять", – припускає киянка Ольга.

Що кажуть у столичній підземці

У Київському метрополітені зазначають, що карти міста розміщені на багатьох станціях столичної підземки.

"Ці карти розміщені на багатьох станціях метро. Вони застарілі і ми їх заберемо", – повідомила сайту "Сьогодні" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

Точну дату заміни застарілих карт на станціях в Київському метрополітені поки не можуть назвати.

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