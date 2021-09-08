Скандал через карти: киян обурили вулиця Фрунзе і пам'ятник Леніну в Київському метрополітені

Кияни обурили типографические карти міста в Київському метрополітені, на яких вказані вулиці Фрунзе, Артема і навіть пам'ятник Володимиру Леніну. Городян дратує, що назви цих вулиць давно змінені, але в підземці вони як і раніше залишаються.
Користувачі соціальних мереж відзначають, що пам'ятник Леніну був демонтований в грудні 2013 року. Швидше за все – ці карти просто не поміняли.
"Напевно, в метрополітені чекають поки не перейменують всі вулиці в місті, а тоді і свої карти замінять", – припускає киянка Ольга.
Що кажуть у столичній підземці
У Київському метрополітені зазначають, що карти міста розміщені на багатьох станціях столичної підземки.
"Ці карти розміщені на багатьох станціях метро. Вони застарілі і ми їх заберемо", – повідомила сайту "Сьогодні" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.
Точну дату заміни застарілих карт на станціях в Київському метрополітені поки не можуть назвати.
Раніше ми писали, що:
- в Київському метрополітені за порушення карантину покарали майже 2,5 тис. пасажирів;
- в київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення пасажирам. Це виявився соціальний перформанс до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів, який відзначають 1 серпня.