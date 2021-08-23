Скандал в "Борисполі": через затримку рейсу люди непритомніли на борту літака (відео)

Літак повинен був вилетіти з України до Греції о 16:45, проте його відправку затримали на дві години

Пасажири чекають на виліт повітряного судна. Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" пасажири рейсу PQ521 "Київ – Іракліон" компанії SkyUp, який більше шести годин перебував в аеропорту, почали втрачати свідомість в літаку. Затримка сталася через прибуття в столицю іноземних делегацій, які повинні були взяти участь в саміті Кримської платформи.

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Про це повідомляє "Київ оперативний" в Telegram.

Літак повинен був вилетіти з України до Греції о 16:45, проте його відправку затримали на дві години. Через задуху в літаку деякі пасажири почали втрачати свідомість. На відео чутно, як люди просять нашатирний спирт.

Статистика "Борисполя"

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

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Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт "Бориспіль" обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

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