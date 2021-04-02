Скандал в метро Києва: жінка у вишиванці співала без маски (відео)

Жінці у вишиванці, яка співала без маски, зробили зауваження пасажири метрополітену

У столичній підземці прокоментували конфлікт між співробітниками підземки і жінкою у вишиванці, яка співала пісні на станції метро "Палац спорту", повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Жінці у вишиванці, яка співала без маски, зробили зауваження пасажири. Зрештою розгорівся конфлікт. Чергова по станції попросила порушницю масочного режиму залишити станцію. Але виконавиця пісень почала доводити, що вона може співати в підземці, а працівники метрополітену на неї наговорюють, і залучають до розпалювання конфлікту пасажирів.

"Культуру треба нести, а не поводитися як базарна жінка", – відповідала співачка своїй опонентці-пасажирці.

До речі, під час словесної перепалки жінка вже була у масці.

Періодично, вона переривала суперечку, і починала співати гімн Києва – "Як тебе не любити, Києве мій!".

"Жінка давно співає в метро і робить це не через творчість, а в надії заробити. Вона співає без маски, чим порушує масочний режим. Їй вже не один раз робили зауваження співробітники метрополітену, а поліцейські неодноразово випроваджували з різних станцій. Наразі жінці зробили зауваження самі пасажири, але вона була з цим не згодна. Потім співробітниця станції попросила її одягнути маску або залишити станцію "Палац спорту", – розповіли сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

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