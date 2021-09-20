Наскрізні вагони для Київського метрополітену: коли їх закуплять

Вагони придбають за кошти ЄБРР – Європейського банку реконструкції і розвитку

Нові вагони призначалися для зеленої гілки метро / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському метрополітені можуть з'явитися нові наскрізні вагони. Від старих вони будуть відрізняться тим, що по ним пасажирам можна буде пересуватися, як у вагонах поїздів Інтерсіті. Таких вагонів збираються придбати 25 штук і стільки ж звичайних.

У березні цього року сайт "Сьогодні" детально розповідав про плани чиновників. Вагони закуплять за кошти ЄБРР – Європейського банку реконструкції та розвитку. На все планується витратити 50 мільйонів євро.

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Через сім місяців ми вирішили дізнатися, що відбувається з закупівлею цих вагонів.

У Київському метрополітені нам розповіли, що 14 квітня закінчився прийом пропозицій першого етапу закупівлі нових метропоїздів.

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Сюди входять:

запасні частини до вагонів і витратні матеріали,

обладнання та інструменти для обслуговування складів,

їх ремонт і супутні послуги.

Що куплять?

Лот №1: 5 п'ятивагонних поїздів (25 вагонів метро) без вільних проходів між ними.

Лот №2: 5 п'ятивагонних поїздів (25 вагонів метро) з вільним переходом між вагонами.

"Прийом пропозицій в рамках другого етапу процедури закупівлі буде оголошено після розгляду першого етапу. Орієнтовно це відбудеться в жовтні місяці цього року", – прокоментували сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

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Незвичайні наскрізні вагони призначалися для зеленої гілки метро. Їх планували випустити на лінію, коли буде побудовано нові станції метро на Виноградар.

Як відомо, відкриття станції метро "Мостицька" навряд чи відбудеться в кінці 2021 року, як це раніше обіцяли київські чиновники. "Київметробуд" змінив терміни здачі станцій за договором, і зараз ця справа розглядається в судах.

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