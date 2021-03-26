У метро Києва з'являться безшумні поїзди з наскрізними вагонами – гроші вже виділені

"Сегодня" з'ясовує подробиці: чим наскрізні вагони кращі від звичайних, на якій лінії вони з'являться першими, скільки буде складів

Для Київського метрополітену планують закупити 50 нових вагонів. Половина з них будуть абсолютно незвичайними для столичної підземки – з наскрізним проходом для пасажирів. Тобто, між вагонами можна буде пересуватися, як у швидкісних поїздах Інтерсіті.

50 вагонів – 50 мільйонів

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Вагони закуплять за кошти ЄБРР – Європейського банку реконструкції та розвитку. На 50 вагонів витратять 50 мільйонів євро.

У банку також повідомили, що підтримають розширення мережі київського метрополітену до Виноградаря. Незвичні для киян поїзди курсуватимуть саме на зеленій гілці – Сирецько-Печерській. Жителі Києва отримають сучасний транспорт, будуть менше користуватися автомобілями, що позитивно відіб'ється на екологічній обстановці в місті.

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Раніше повідомлялося, що тендер відбудеться в березні цього року. Але терміни можуть поміняти.

"Процедуру закупівлі нових вагонів повністю проводить ЄБРР. Тендер оголошений, але відбір учасників ще не закінчився. Вагони незвичайні тим, що вони будуть прохідними. Все інше в них буде, як в звичайних поїздах, які на цей момент працюють на лініях. Про дизайн вагонів, їхній колір і інші особливості можна буде говорити, коли виробники подадуть свої заявки", – розповіли "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Тендерні процедури планують завершити в серпні. А підписання договору заплановано на жовтень. Після цього поїзди передадуть Київському метрополітену в експлуатацію.

Для чого потрібні нові вагони

Йдеться про десять складів. Як відомо, поїзд в Київському метро складається з п'яти вагонів. Половину складів закуплять із наскрізним проходом, а іншу – без нього.

Потяги необхідні для зеленої гілки метрополітену, яка збільшується в сторону Виноградаря. Вони знадобляться, коли завершиться будівництво двох нових станцій метро "Мостицька" і "проспект Правди" (їх обіцяють здати в експлуатацію в кінці 2021 року). Склади необхідні, щоб не збільшувати інтервал руху поїздів на зеленій гілці після відкриття нових станцій. Вже нині на станціях "Позняки" і "Харківська" в годину-пік поїзди перевантажені. Якщо ще збільшити інтервал руху, то це може мати серйозні наслідки.

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Плюси вагонів із наскрізним проходом

Експерти кажуть, що у всьому світі метрополітени закуповують поїзди з наскрізним проходом. Переваг у них набагато більше, ніж у старих вагонів, які використовуються у нас.

"Перш за все – наскрізний прохід у вагонах збільшує місткість складів, оскільки наразі простір між вагонами у нас не використовується. А в наскрізному вагоні – це місце, де можуть перебувати пасажири під час руху поїзда. Більш того, такі склади дозволяють пасажирам рівномірно розподілятися по всьому поїзду, а не накопичуватися, наприклад, в одному-двох центральних вагонах. Наші станції глибокого залягання побудовані так, що проходи між центральним залом і платформою є тільки до центральної частини поїзда, і в торцеві вагони йде дуже мало пасажирів. При використанні наскрізних вагонів, пасажири зможуть зайти в будь-який з них і рівномірно розподілятися по вагонах на свій розсуд", – розповів сайту "Сегодня" Олександр Кава, експерт з транспорту.

Навіщо купувати мотлох?

"Інше питання: навіщо купувати в 2021 році архаїчні старі склади, без наскрізного проходу. Це просто нонсенс. Якщо вже витрачають такі кошти, то слід було б купувати сучасні вагони, які будуть зручними для пасажирів", – заявляє Олександр Кава.

Експерт зазначає, що в Україні провести такі наскрізні вагони абсолютно не є проблемою. Є лише питання до технічних завдань, які розміщує замовник.

"Крюківський вагонобудівний завод був готовий ще 10 років тому зробити склади з наскрізним проходом для столиці. Але Київський метрополітен не захотів замовляти такі вагони. Напевно, через свій негативний консерватизм, який притаманний для комунальних і державних підприємств. Їм простіше купувати не сучасні технологічні рішення, а застарілі й архаїчні. Наприклад, Київський метрополітен довгий час закуповував вагони для підземки, від яких вже давно відмовилися мерії всіх міст нашого регіону. Причому це робилося до 2013 року! Йдеться про старі вагони, які випускалися на заводах у Митищах і в Санкт-Петербурзі в Росії. При цьому ні Москва, ні Санкт-Петербург їх уже не замовляли, а купували для своїх підземок більш сучасні зручні вагони", – розповідає Олександр Кава.

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Раніше ми писали про те, як часто миють поїзди Київського метрополітену, у яких щодня їздять тисячі пасажирів. Як це відбувається, ми подивилися в депо "Дарниця". Тут обслуговують усі поїзди, які курсують на червоній гілці підземки.

Також читайте репортаж про найбільш таємничу станцію метро Києва – "Львівська брама", влада все ніяк не може її добудувати і ввести в експлуатацію. Сайт "Сегодня" побував на недобудованій станції, щоб розвідати, чим і як вона живе зараз.

Тільки рік тому на станціях Київського метрополітену з'явилися дефібрилятори. За допомогою одного з київський поліцейський врятував життя чоловікові. Як це відбувалося, дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

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