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SkyUp буде літати з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Софію і Попрад: розклад рейсів

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
10 вересня, 15:30
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Актуальні правила в'їзду в країни можна дізнатися на Інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ України.
SkyUp анонсував рейси до Словаччини і Болгарії. Фото: колаж "Сьогодні"
SkyUp анонсував рейси до Словаччини і Болгарії. Фото: колаж "Сьогодні"

Осінь тільки почалася, а справжні цінителі гірськолижних трас вже планують зимові подорожі. Для всіх, хто хоче покататися по свіжому снігу зі схилів Татр чи Вітоше, SkyUp Airlines анонсує рейси з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Попрада (Словаччина) і Софію (Болгарія).

Про це повідомляє Skyup.Airlines.

Квитки вже у продажу

  • Київ – Попрад – Київ
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Рейси стартують 26 грудня 2021 року будуть і виконуватися по четвергах і неділях.

  • Київ – Софія – Київ

Польотна програма відкривається 29 грудня 2021 року, а літаки будуть відправлятися раз в тиждень: перші рейси відбудуться в середу і вівторок, а далі – щочетверга.

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Актуальні правила в'їзду в країни можна дізнатися на Інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ України.

Раніше ми писали, коли закінчать ремонт дороги від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

А також про те, що в "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max.

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