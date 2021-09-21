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SkyUp відкрив рейси з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Лодзь

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
21 вересня, 16:29
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Перевірити актуальні правила в'їзду можна на сайті Міністерства закордонних справ України або на урядовому порталі Польщі
Квитки на даний напрямок вже доступні у продажу
Квитки на даний напрямок вже доступні у продажу / Фото: Колаж: Сьогодні

20 вересня пасажири SkyUp Airlines з міжнародного аеропорту "Бориспіль" вперше вирушили в Лодзь. Рейси виконують по понеділках і четвергах.

Про це повідомляє SkyUp.

Правила в'їзду

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Правила в'їзду в Польщу за станом на 20 вересня.

Для в'їзду без вимоги дотримання карантину необхідно мати один з документів:

  • підтвердження про повний курс вакцинації англійською або польською мовою однієї з зареєстрованих в ЄС вакцин: Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson. Курс вакцинації повинен бути завершений менш ніж за 14 днів до подорожі, починаючи з наступного після отримання останнього щеплення дня,
  • підтвердження про захворювання Covid-19, яке відбулося менш ніж за півроку до подорожі.

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Дані вимоги не поширюються на дітей до 12 років, які подорожують у супроводі вакцинованих дорослих.

Карантин для інших

Всі інші мандрівники, які не відповідають викладеним вище вимогам і не відносяться до категорій виключень, після в'їзду до Польщі підлягають 10-денному карантину.

Тривалість карантину може бути скорочена в разі отримання негативного тесту (методом ПЛР або антиген-тест) на Covid-19, зробленого не раніше, ніж пройде 7 днів, починаючи з наступного після перетину кордону Польщі дня.

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Для комфортної подорожі рекомендуємо перевіряти актуальні правила в'їзду на сайті Міністерства закордонних справ України або на урядовому порталі Польщі напередодні вильоту.

Раніше ми писали, коли закінчать ремонт дороги від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

А також про те, що в "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max.

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