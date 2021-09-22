Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Замах на Сергія Шефіра ⚽ Шахтар - Динамо: онлайн ❌ Відставка Разумкова 💥 Загострення на Донбасі
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

SkyUp виграв справу в суді: з міжнародного аеропорту "Бориспіль" пасажири зможуть літати в Стамбул

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 вересня, 16:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зараз авіакомпанія має три частоти на маршруті Київ-Стамбул-Київ і використовує їх повністю
Рейси до Стамбулу із Києва відправляються три рази в тиждень
Рейси до Стамбулу із Києва відправляються три рази в тиждень / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховний Суд задовольнив скарги Державної авіаційної служби України (дасу) і SkyUp Airlines. Рейси з міжнародного аеропорту "Бориспіль "За маршрутом Київ-Стамбул-Київ залишаються за авіакомпанією.

Відповідну постанову вже опубліковано в Державному реєстрі судових рішень, повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Реклама

"Ми раді, що в результаті вдалося досягти справедливого рішення, адже SkyUp отримав ці рейси цілком законно в рамках офіційної процедури. І найголовніше — для наших пасажирів вся ця історія пройшла невідчутно, й вони так само продовжують відкривати разом із нами красу Стамбула", – говорить директор з юридичних питань SkyUp Airlines Дмитро Толкачов.

Читайте також:

Розклад рейсів

Зараз SkyUp має три частоти на маршруті Київ-Стамбул-Київ і використовує їх повністю: рейси виконуються по понеділках, середах і п'ятницях.

Реклама

За даними Міжнародного аеропорту "Бориспіль" рейси в Стамбул є одними з найбільш популярних і протягом останніх декількох місяців стабільно потрапляють в ТОП-3 найбільш завантажених напрямків.

Нагадаємо, що:

  • в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
  • VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.71

Євро (€)

31.36

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
6 754 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти