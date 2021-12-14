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Київ завмер у пробках через сніг та ДТП – як об'їхати (карта)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 08:55
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Найскладніша ситуація у напрямку центра міста
Зранку столиця зупинилася у довжелезних заторах.
Зранку столиця зупинилася у довжелезних заторах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 14 грудня у Києві почав падати сніг і значно ускладнилися ситуація на дорогах. В столиці утворилися багаточисельні затори.

Про це свідчать дані Google карт.

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Ситуація на лівому березі

Там затори утворилися на під'їздах до усіх мостів у напрямку центра міста. Також рух ускладнений на бульварі Перова, вулиці Миропільській, проспектах Юрія Гагаріна, Соборності, Броварському, Миколи Бажана, а також на Харківському шосе.

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Ситуація на правому березі

  • Оболонь – затори утворилися на вулиці Богатирська, Маршала Тимошенка, Оболонському проспекті, Мінському проспекті.
  • Святошин - автомобілі стоять по проспекту Перемоги, вулицях Івана Крамського, Святошинська, Депутатська.
  • Борщагівка – ускладнений рух по проспекту Леся Курбаса, бульварі Кольцова.
  • Шулявка – затори спостерігаються в районі Індустріального шляхопроводу, на проспекті Любомира Гузара, вулиці Вадима Гетьмана.
  • Солом'янський район – стоїть вулиця Народного Ополчення, Повітрофлотський проспект, проспект Валерія Лобановського.
  • Центр – найскладніша ситуація на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, частково по вулиці Хрещатик.

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Також на Google картах відображено, що зранку в столиці сталося близько 15 ДТП.

Раніше ми писали:

  • В Києві зранку 14 грудня затримується рух транспорту. Це пов'язано як з технічними збоями, так і з ДТП в столиці.
  • У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення.

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