Київ завмер у пробках через сніг та ДТП – як об'їхати (карта)

Найскладніша ситуація у напрямку центра міста

Зранку столиця зупинилася у довжелезних заторах. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 14 грудня у Києві почав падати сніг і значно ускладнилися ситуація на дорогах. В столиці утворилися багаточисельні затори.

Про це свідчать дані Google карт.

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Ситуація на лівому березі

Там затори утворилися на під'їздах до усіх мостів у напрямку центра міста. Також рух ускладнений на бульварі Перова, вулиці Миропільській, проспектах Юрія Гагаріна, Соборності, Броварському, Миколи Бажана, а також на Харківському шосе.

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Ситуація на правому березі

Оболонь – затори утворилися на вулиці Богатирська, Маршала Тимошенка, Оболонському проспекті, Мінському проспекті.

– затори утворилися на вулиці Богатирська, Маршала Тимошенка, Оболонському проспекті, Мінському проспекті. Святошин - автомобілі стоять по проспекту Перемоги, вулицях Івана Крамського, Святошинська, Депутатська.

- автомобілі стоять по проспекту Перемоги, вулицях Івана Крамського, Святошинська, Депутатська. Борщагівка – ускладнений рух по проспекту Леся Курбаса, бульварі Кольцова.

– ускладнений рух по проспекту Леся Курбаса, бульварі Кольцова. Шулявка – затори спостерігаються в районі Індустріального шляхопроводу, на проспекті Любомира Гузара, вулиці Вадима Гетьмана.

– затори спостерігаються в районі Індустріального шляхопроводу, на проспекті Любомира Гузара, вулиці Вадима Гетьмана. Солом'янський район – стоїть вулиця Народного Ополчення, Повітрофлотський проспект, проспект Валерія Лобановського.

– стоїть вулиця Народного Ополчення, Повітрофлотський проспект, проспект Валерія Лобановського. Центр – найскладніша ситуація на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, частково по вулиці Хрещатик.

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Також на Google картах відображено, що зранку в столиці сталося близько 15 ДТП.

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