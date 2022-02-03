Снігопад знову паралізував Київ: на дорогах затори, а транспорт затримується (фото, відео)

В Києві через початок снігопаду ускладнено рух транспорту. В столиці утворилися численні затори, переважно на правому березі міста.
Про це свідчать дані Google Maps.
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Ситуація в центрі
Затори спостерігаються на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Михайла Грушевського, вулиці Липській.
Затори в центрі міста. Фото: скриншот
Ускладнення руху також є на бульварі Лесі Українки, вулиці Велика Васильківська. Затори утворилися в районі станції метро "Дружби народів".
Фото: скриншот
Правий берег
Величезна тягучка на Голосіївському проспекті в бік станції метро "Деміївська".
Також ускладнено рух на проспекті Валерія Лобановського та вулиці Вацлава Гавела. Затор утворився на вулиці Олени Теліги.
Затори в Києві 4 лютого. Фото: скриншот
В районі Оболоні, а також у Святошинському районі рух вільний. Незначні ускладнення руху є на Кільцевій дорозі.
Затор на Кільцевій дорозі. Фото: скриншот
Мости
Проїзд ускладнено на Південному мосту через ДТП. Майже повністю зупинено рух у напрямку центра міста. Незначні затори є також на мосту Патона та мосту Метро.
Рух на Південному мосту ускладнений. Фото: скриншот
Лівий берег
Затор утворився на проспекті Юрія Гагаріна та на вулиці Братиславській. Незначна тягучка є на бульварі Перова.
Затори на лівому березі. Фото: скриншот
Збої в роботі громадського транспорту
Трамваї № 14, 15
Затримується рух трамваїв № 14, 15 по вул. Гузара,53 в напрямку Контрактової пл. з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Рух відновлено о 14:30, курсування з відхиленням від графіка.
Трамваї № 11, 12, 16, 19
Затримується рух трамваїв № 11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська,160 в напрямку пл. Шевченка через припарковане авто у габариті проїзду. На місце викликано поліцію.
Рух відновлено о 14:16, курсування з відхиленням від графіка.