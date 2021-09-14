Знову пробки? У Києві на проспекті Бажана майже на два тижні обмежать рух

У Києві на проспекті Бажана частково обмежать рух з 15 до 26 вересня. Дорожники виконають тут середній ремонт.
Про це повідомляє КМДА.
Покриття оновлювати на ділянках:
- між станціями метро "Осокорки" і "Позняки",
- від станції метро "Харківська" до Харківської площі.
Відзначимо, що основні роботи планують виконати протягом 15-18 вересня.
Кияни вимагають заборонити ремонтувати дороги
У Києві пропонують заборонити проводити ремонтні роботи на автомобільних дорогах міста Києва в робочі та вихідні дні в проміжок часу з 7:00 до 20:00.
Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.
"Щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних пробок в денний час. Економія часу, здоров'я і засобів на пальне, цілі цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується такими чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян містом на механічних транспортних засобах", – пише автор.
Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів в метро.
Нагадаємо, 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів. У метрополітені зазначають, що важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно.