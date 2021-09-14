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Знову пробки? У Києві на проспекті Бажана майже на два тижні обмежать рух

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
14 вересня, 18:33
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Основні роботи планують виконати протягом 15-18 вересня
У столиці тимчасово перекриють рух на проспекті Бажана
У столиці тимчасово перекриють рух на проспекті Бажана / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на проспекті Бажана частково обмежать рух з 15 до 26 вересня. Дорожники виконають тут середній ремонт.

Про це повідомляє КМДА.

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Покриття оновлювати на ділянках:

  • між станціями метро "Осокорки" і "Позняки",
  • від станції метро "Харківська" до Харківської площі.

Відзначимо, що основні роботи планують виконати протягом 15-18 вересня.

Карта перекриття доріг
Карта перекриття доріг

Кияни вимагають заборонити ремонтувати дороги

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У Києві пропонують заборонити проводити ремонтні роботи на автомобільних дорогах міста Києва в робочі та вихідні дні в проміжок часу з 7:00 до 20:00.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.

"Щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних пробок в денний час. Економія часу, здоров'я і засобів на пальне, цілі цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується такими чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян містом на механічних транспортних засобах", – пише автор.

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Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів в метро.

Нагадаємо, 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів. У метрополітені зазначають, що важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив факт оплати проїзду, вас попросять оплатити повторно.

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