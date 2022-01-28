Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ☎ Переговори Байден-Зеленський 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Знову збій. У Києві затримується громадський транспорт

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 січня, 18:09
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Проблеми виникли через аварії на дорозі, на місце вже викликали поліцію
У столиці збій у роботі транспорту
У столиці збій у роботі транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 28 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Наразі рух деяких маршрутів затримується.

Про це пише "Київпастранс".

Реклама

Затримується рух трамваїв №14, 18 вулицею Глибочицька – Кудрявський узвіз через ДТП. На місце викликано поліцію. Рух відновлено о 16:44, курсування з відхиленням від графіка.

Затримується рух тролейбусів №24, 34 по пр. Героїв Сталінграда – вул. Прирічна через ДТП. На місце викликано поліцію.

Де затори

На лівому березі столиці серйозні затори утворилися на Броварському проспекті, а також на Харківському шосе та Бориспільському шосе. Велика тягучка також по проспекту Миколи Бажана. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

Реклама

На правому березі Києва рух ускладнений по Великій Окружній, вулицями В'ячеслава Чорновола та Соборній, проспектами Академіка Глушкова, Курбаса, Лобановського та Перемоги.

У центрі столиці сьогодні ввечері також великі затори. По вулиці Великій Васильківській утворилися затори. Окрім цього, рух ускладнений вулицею Льва Толстого, Шота Руставелі, Басейною. Також великі затори на Бессарабській площі.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Вірчиса могли вбити: нові версії загадкової смерті боксера Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві на залізничному вокзалі демонтують ескалатор: на якому етапі роботи (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко Майже відновили! У Києві у Костелі Святого Миколая закінчують реставрацію Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні
Україна

Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сьогодні
28 січня. Іван Плющ. Рівно 30 років тому Верховна Рада з подачі свого голови затвердив Державний Прапор України із двох смуг: верхня – синього кольору, нижня – жовтого…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

10 671

захворіло за тиждень в Києві

+46%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.99

Російський рубль (₽)

0.3715

Євро (€)

32.34

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти