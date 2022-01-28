Знову збій. У Києві затримується громадський транспорт

Проблеми виникли через аварії на дорозі, на місце вже викликали поліцію

У столиці збій у роботі транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 28 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Наразі рух деяких маршрутів затримується.

Про це пише "Київпастранс".

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Затримується рух трамваїв №14, 18 вулицею Глибочицька – Кудрявський узвіз через ДТП. На місце викликано поліцію. Рух відновлено о 16:44, курсування з відхиленням від графіка.

Затримується рух тролейбусів №24, 34 по пр. Героїв Сталінграда – вул. Прирічна через ДТП. На місце викликано поліцію.

Де затори

На лівому березі столиці серйозні затори утворилися на Броварському проспекті, а також на Харківському шосе та Бориспільському шосе. Велика тягучка також по проспекту Миколи Бажана. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

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На правому березі Києва рух ускладнений по Великій Окружній, вулицями В'ячеслава Чорновола та Соборній, проспектами Академіка Глушкова, Курбаса, Лобановського та Перемоги.

У центрі столиці сьогодні ввечері також великі затори. По вулиці Великій Васильківській утворилися затори. Окрім цього, рух ускладнений вулицею Льва Толстого, Шота Руставелі, Басейною. Також великі затори на Бессарабській площі.

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