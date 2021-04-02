Спецперепустка в транспорт Києва: як виглядає і як скористатися

З 5 квітня потрапити в транспорт можна буде виключно за наявності спецперепустки

Стало відомо, як виглядатимутьспецперепустки на громадський транспорт Києва, який працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі.

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їх показав мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки.

"Наголошую, спецперепустка – це не проїзний квиток. За проїзд сплачувати потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи. Нагадаю, такі перепустки отримають у першу чергу працівники критичної інфраструктури міста. Це – медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові", – сказав Віталій Кличко і зауважив, що порядок отримання перепусток розміщений на офіційному сайті КМДА.

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Всього таких перепусток буде, як і під час карантину минулого року, близько 400 тисяч.

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"Ми не будемо зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів. Бо наше головне завдання – забезпечити пересування містом людей, від яких залежить життєдіяльність столиці", – додав мер.

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Він зазначив, що на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць наземного громадського транспорту. Вони працюють з наповненням – 50% від технічної характеристики транспортного засобу.

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Метрополітен в період обмежень теж працюватиме за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час, як і завжди. Кількість потягів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд в метро теж буде тільки за спецперепустками.

Раніше ми писали, що кияни 2 березня під КМДА вимагали не зупиняти громадський транспорт на період карантину.

Нагадаємо, ми писали – як працюватиме міжміський транспорт в Києві в локдаун.

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