Русский
$ 27,83
32,7
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

Спецперепустка в транспорт Києва: як виглядає і як скористатися

2 квітня, 13:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

З 5 квітня потрапити в транспорт можна буде виключно за наявності спецперепустки

Стало відомо, як виглядатимутьспецперепустки на громадський транспорт Києва, який працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі.

Реклама

їх показав мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки.

"Наголошую, спецперепустка – це не проїзний квиток. За проїзд сплачувати потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи. Нагадаю, такі перепустки отримають у першу чергу працівники критичної інфраструктури міста. Це – медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові", – сказав Віталій Кличко і зауважив, що порядок отримання перепусток розміщений на офіційному сайті КМДА.

Реклама

Всього таких перепусток буде, як і під час карантину минулого року, близько 400 тисяч.

В тренді
Як отримати спецпропуск в транспорт під час локдауну (інструкція)

"Ми не будемо зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів. Бо наше головне завдання – забезпечити пересування містом людей, від яких залежить життєдіяльність столиці", – додав мер.

Читайте також: Як отримати спецпропуск в транспорт під час локдауну (інструкція)

Він зазначив, що на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць наземного громадського транспорту. Вони працюють з наповненням – 50% від технічної характеристики транспортного засобу.

Реклама

Метрополітен в період обмежень теж працюватиме за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час, як і завжди. Кількість потягів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд в метро теж буде тільки за спецперепустками.

Раніше ми писали, що кияни 2 березня під КМДА вимагали не зупиняти громадський транспорт на період карантину.

Нагадаємо, ми писали – як працюватиме міжміський транспорт в Києві в локдаун.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

транспорт Київ метро карантин пропуск Віталій Кличко брифінг локдаун

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Червоні зони" карантину закриють для транспорту? Як ходитимуть поїздиТранспорт
Як працюватиме міжміський транспорт в Києві у локдаун? У КМДА дали відповідь
Як працюватиме міжміський транспорт в Києві у локдаун? У КМДА дали відповідьТранспорт
У Києві можуть закрити школи і зупинити транспорт: ситуація з COVID-19 критична
У Києві можуть закрити школи і зупинити транспорт: ситуація з COVID-19 критичнаВлада
Метро Києва закупить наскрізні вагони за мільйон євро кожен: в чому перевага
Метро Києва закупить наскрізні вагони за мільйон євро кожен: в чому перевагаТранспорт
У Києві подорожчає проїзд у маршрутках: скільки доведеться заплатити
У Києві подорожчає проїзд у маршрутках: скільки доведеться заплатитиТранспорт
У Києві скандал через локдауна і подорожчання проїзду: головне про конфлікт маршрутників із Кличком
У Києві скандал через локдауна і подорожчання проїзду: головне про конфлікт маршрутників із КличкомТранспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти