Спецперепустка в транспорт Києва: як виглядає і як скористатися

Стало відомо, як виглядатимутьспецперепустки на громадський транспорт Києва, який працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі.
їх показав мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
Скористатися громадським транспортом з 5 квітня можна буде виключно за наявності спецперепустки.
"Наголошую, спецперепустка – це не проїзний квиток. За проїзд сплачувати потрібно. При цьому необхідно мати із собою спецперепустку і документ про посвідчення особи. Нагадаю, такі перепустки отримають у першу чергу працівники критичної інфраструктури міста. Це – медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові", – сказав Віталій Кличко і зауважив, що порядок отримання перепусток розміщений на офіційному сайті КМДА.
Всього таких перепусток буде, як і під час карантину минулого року, близько 400 тисяч.
"Ми не будемо зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів. Бо наше головне завдання – забезпечити пересування містом людей, від яких залежить життєдіяльність столиці", – додав мер.
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Він зазначив, що на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць наземного громадського транспорту. Вони працюють з наповненням – 50% від технічної характеристики транспортного засобу.
Метрополітен в період обмежень теж працюватиме за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час, як і завжди. Кількість потягів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд в метро теж буде тільки за спецперепустками.
Раніше ми писали, що кияни 2 березня під КМДА вимагали не зупиняти громадський транспорт на період карантину.
Нагадаємо, ми писали – як працюватиме міжміський транспорт в Києві в локдаун.
Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну
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