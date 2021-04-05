Старі перепустки, записки з роботи і сльози: як кияни намагаються прорватися в транспорт

Ціни на таксі при цьому злетіли до 400-600 гривень

Транспорт у Києві з 5 квітня по 16 квітня перейшов на режим роботи за спецперепустками. Це викликало транспортний колапс у столиці – кияни намагаються потрапити до транспорту за старими перепустками, просто листами з роботи і за допомогою сліз та умовлянь.

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Кореспондент "Сьогодні" помітив пасажирів, які намагалися пройти в автобус з перепустками, які діяли минулого року. Їх не пускають в транспорт. Але люди скаржаться, що їхні підприємства не встигли отримати перепустки та роздати їх працівникам.

У кожного пасажира перевіряють нову спецперепустку та посвідчення.

Одна з жінок навіть розплакалася від відчаю. Їй потрібно було дістатися з роботи додому в Ірпінь, але на її підприємстві частині співробітників видали перепустки, а частині – ні. Після сліз поліція посадила її до автобуса. Причина: жінка працює у котельній, а співробітники підприємств критичної інфраструктури все ж можуть потрапити до транспорту до того, як їм видали перепустки.

В тренді Локдаун у Києві накрутив ціни на таксі до 300-600 гривень

Тим часом таксі в столиці подорожчало. Щоб дістатися з одного району в інший, потрібно заплатити 400-600 гривень, свідчать дані одного з додатків пошуку водіїв.

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" веде хроніку транспортного колапсу в Києві. Ситуація на дорогах ускладнена на в'їздах до Києва і на мостах, що ведуть з лівого берега на правий.

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