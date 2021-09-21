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У метро Києва почалася тиснява – у чому причина (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
21 вересня, 10:10
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Натовп біля входу в підземку утворився через те, що для пасажирів відкриті 1 або 2 двері
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вранці 21 вересня на деяких станціях київського метрополітену спостерігається стовпотворіння пасажирів – люди шикуються в чергу, щоб потрапити в підземку. Натовп з пасажирів помітили на станціях "Чернігівська" (червона гілка метро) і "Мінська" (синя гілка метро).

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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У київському метрополітені пояснюють, що на самих станціях нічого страшного не сталося, просто діють обмеження на вхід, коли для пасажирів відкриті 1 або 2 двері.

"Більше року або навіть уже півтора ми нагадуємо нашим пасажирам про можливі скупчення людей у пікові години і обмеження для поступового проходження на станції. Людям усього лише потрібно трохи почекати, коли спаде потік пасажирів, а потім спокійно зайти на станцію", – розповіли сайту "Сьогодні "в Київському метрополітені.

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У підземці додають, що регулярно нагадують пасажирам про дотримання масочного режиму і радять оплачувати проїзд безконтактно.

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