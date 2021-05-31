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У київському метрополітені – знову тисняви на станціях. В чому причина?

31 травня, 16:00

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

На станції метро "Теремки" десятки пасажирів намагаючись якомога швидше потрапити в підземку створили на вході натовп

У Київському метрополітені прокоментували ранкове стовпотворіння пасажирів на станції "Теремки". Тут люди намагалися потрапити в підземку і створили досить великий натовп на вході.

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У метрополітені кажуть, що на станції "Теремки" збоїв в роботі не було і тисняви теж не спостерігалося.

"У ранкові години пік, коли зростає пасажиропотік у нас продовжують діяти обмеження при вході на станції – карантинні заходи продовжують діяти в метро і їх ніхто не відміняв. На опублікованих фото я не бачу тисняви – люди просто заходять по черзі на станцію, всі в масках. Єдине, тут люди не дотримуються безпечної дистанції. Ми закликаємо їх це робити. Зрозуміло, що вранці всі поспішають і притискаються один до одного, але робити так не можна", – розповіла сайту "Сегодня" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

На "Теремках" сталася тиснява

На "Теремках" сталася тиснява

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Вона додає, що статистика по коронавірусу позитивна

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"Ситуація явно поліпшується, але я б не рекомендувала пасажирам ігнорувати дотримання безпечної дистанції. Обмеження на вхід триватимуть в підземці, а саме при збільшенні пасажиропотоку в ранкові та вечірні години. Ми закликаємо пасажирів користуватися підземкою в міжпікові години. А тим, хто їде в годину-пік додати в свій графік зайві п'ять хвилин. Ви просто можете почекати в стороні, поки зникне черга на вхідних дверях і безпечно зайдете на станцію", – радить Наталія Макогон.

Подібні стовпотворіння з пасажирів виникають на станціях "Чернігівська", "Лісова", "Теремки", "Житомирська", "Академмістечко", "Позняки". Там, де значно більший пасажиропотік.

У підземці просять пасажирів оплачувати проїзд безконтактно, щоб не утворювалися великі черги до кас. Саме через це в підземці закривають більшу кількість дверей на вхід.

Раніше ми повідомляли, що проїзд в київському метро незабаром подорожчає. Влада вже не приховує, що це станеться. Але точну дату і нову вартість проїзду поки не називає, посилаючись на те, що потрібно порахувати собівартість поїздки і сформувати обґрунтовану ціну.

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