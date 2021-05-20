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Стовпотворіння в метро на "Позняках": що сталося (відео)

20 травня, 12:28

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

На станції проводять заміну турнікетів на сучасні, один з вестибюлів не працює

У Києві на станції метро "Позняки" сьогодні зібрався натовп пасажирів. Користувачі Мережі виклали відео, на якому видно, що людей досить багато.

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Про це повідомляє Київ без цензури в Telegram.

Треш на "Позняках" триває вже третій день. Сьогодні на вхід були відкриті одні двері. Йде установка нових турнікетів на виході до ТЦ "Піраміда".

Встановлені під час карантину нові турнікети часто зависають. Люди в натовпі тиснуть один одного, чхають, лаються.

"Позняки, день 3 – заміна турнікетів", – підписали відео в інтернеті.

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Кияни обурюються, чому не можна було замінити обладнання вночі або в локдаун, коли пасажиропотік невеликий.

Раніше ми вже писали, що один з вестибюлів станції метро "Позняки" не працюватиме з 18 по 22 травня через заміну турнікетів. Це не перша станція в столиці, на якій відбулася заміна.

Нагадаємо, що в Києві жінка народила хлопчика прямо в переході біля станції метро.

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