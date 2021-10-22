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Будівництво метро на Виноградар – справа застрягла в судах

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
22 жовтня, 07:00
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Термін завершення робіт, в тому числі і будівництва станції "Мостиська", буде визначено після рішення суду
У Києві триває будівництво метро на Виноградар.
У Києві триває будівництво метро на Виноградар. / Фото: Колаж: Сьогодні

Розгляд судової справи стосовно будівництва метро на Виноградар триває. Сайт "Сьогодні" дізнався, на якому етапі вона знаходиться, що відбувається з прохідницьких щитом "Галина", і як просувається будівництво нової станції метро "Мостицька".

Справа в суді

На інформаційний запит сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені відповіли, що розгляд судової справи за позовом АТ "Київметробуд" до КП "Київський метрополітен" про внесення змін до договору продовжується. Київський метрополітен 6 жовтня подав апеляційну скаргу на рішення Господарського суду столиці від 23 вересня.

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Що зі щитом "Галина"

Німецький прохідницький щит добудував правий тунель між станціями "Мостицька" і "Сирець". Це зайняло цілий рік.

Нам розповіли, що зараз на будівельному майданчику в стовбурі №215 виконується комплекс робіт по демонтажу німецького тунелепрохідного механізованого комплексу Herrenknecht (або як його назвали в Києві – "Галина") з видачею демонтованих частин на поверхню шахти.

"Демонтовані частини щита будуть занурені на автотранспорт і в подальшому перевезені на будівельний майданчик №214. Також проводиться обстеження щита, складається дефектний акт і виконуються необхідні ремонтні роботи по заміні зношених і пошкоджених запчастин", – розповіли сайту "Сьогодні" в КП "Київський метрополітен".

Після цього будуть проведені роботи по монтажу та налагодженню прохідницького щита. Він почне роботи з будівництва лівого перегінного тунелю від "Мостицькій" до "Сирця". Втім, коли саме це станеться, на підприємстві не уточнюють.

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Що готове на "Мостицькій"?

Нам не змогли чітко сказати, на скільки відсотків готова станція "Мостицька". Вона поки іменується "будівельним майданчиком №214".

Відомо, що на будівельній ділянці №214 виконуються роботи по будівництву піонерної траншеї – потужний каркас, який будується перед установкою постійного тунелю. Триває виготовлення арматурних каркасів і виконуються роботи з облаштування огороджувальних конструкцій методом "стіна в ґрунті" з використанням італійської бурової установки "Сasagrande".

"Облаштовуються залізобетонні конструкції станції і будівель СТП-76 – поєднана тягово-знижує підстанція. Також тривають роботи з перекладки дощової каналізації діаметром 500 мм, водопроводу діаметром 200 мм і електричних мереж, які потрапляють в пляму будівництва станції", – розповіли "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Залежить від рішення суду

Коли добудують тунель і станцію "Мостицька", залишається загадкою.

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"Термін завершення робіт, в тому числі і будівництва станції "Мостицька", буде визначено після того, як рішення суду набере законної сили", – повідомили нам в Київському метрополітені.

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