Київ
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

Суд поставив крапку у справі про розкрадання 116 млн на експрес у Бориспіль

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 травня, 18:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Директор ДП "Повітряний експрес" Геннадій Дьяченко та керівника ТОВ "Сапфір Фінанс" Іван Радик понесуть покарання
На будівництві було вкрадено величезну суму
На будівництві було вкрадено величезну суму / Фото: Колаж: Сьогодні

ВАСУ засудив до 10,6 та 11 років двох фігурантів кримінального провадження про заволодіння та розтрату коштів, які були виділені на експрес у Бориспіль Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram-каналі.

За інформацією САП, директора Державного підприємства "Дирекція з будівництва та управління національного проекту "Повітряний експрес" засуджено до 11 років позбавлення волі та директора приватного підприємства до 10 років 6 місяців позбавлення волі.

Реклама

Національне антикорупційне бюро України підтвердило факт затримання на хабарі депутата Київської міської ради.

Україна отримала ці кошти за кредитним договором від Експортно-імпортного банку Китаю для будівництва залізничного пасажирського сполучення між аеропортом Бориспіль та Києвом.

Йдеться про колишнього директора ДП "Повітряний експрес" Геннадія Дяченка та керівника ТОВ "Сапфір Фінанс" Івана Радика. Ним інкриміновано два епізоди: заволодіння та розтрата у 2014 році 116 млн грн коштів державного підприємства.

Реклама

Проект організації залізничного сполучення аеропорту "Бориспіль" зі столицею "Укрзалізниця" надалі збудувала вже за іншою програмою за кошти державного бюджету.

Корупція в Україні

Україна щорічно втрачає через корупцію, за різними підрахунками, від 500 до 950 мільярдів гривень.

Служба безпеки України розкрила масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, що призначалася для наших військових.

Реклама

На Закарпатті невідомий організував злочинну схему продажу фальшивих документів військовозобов'язаним чоловікам для виїзду за кордон під час дії воєнного стану. За послуги свої правила по 20 тисяч євро з кожного клієнта.

У звіті Європейської аудиторської палати (ECA) йшлося, що масштабна корупція, як і раніше, залишається ключовою проблемою в Україні, а підтримка з боку Євросоюзу не принесла очікуваних результатів Як наголосили аудитори, корупція в Україні перешкоджає конкуренції та зростанню, а також завдає шкоди демократичному процесу. Внаслідок корупції губляться десятки мільярдів євро.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Детальніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дипломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 19 травня
1
Особовий склад 28500
Особовий склад
2
Літаки 203
Літаки
3
Гелікоптери 167
Гелікоптери
4
Танки 1254
Танки
5
ББМ 3063
ББМ
6
Артилерія 595
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 199
РСЗВ
9
БПЛА 455
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2157
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Пілот-віртуоз… Полковник Олександр Григор’єв – військовий льотчик 16 окремої бригади армійської авіації «Броди», учасник АТО/ООС, входив до складу миротворчого контингенту. Один із небагатьох вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго. Загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 під час виконання бойового завдання на Київщині. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Десантник Дмитро Тодоров - старший лейтенант ЗСУ, командир роти. Разом з побратимами зупинив колону ворожої техніки, особисто знищив танк. На початку травня в щоденному відеозверненні президент Зеленський повідомив про присвоєння Тодорову звання Героя України за сміливість і надзвичайну ефективність у боях проти окупантів у Донецькій області.
Історія звитяги
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30378.82

Bitcoin Cash (BCH)

196.22

Binance Coin (BNB)

306.56

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum Classic (ETC)

20.85

Litecoin (LTC)

71.99

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,75 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.75

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти