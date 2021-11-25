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Суди затягуються. Що буде з метро на Виноградар

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 листопада, 06:00
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Наразі на багатьох ділянках будівництва підземки активізувалася робота
Коли добудують метро на Виноградар
Коли добудують метро на Виноградар / Фото: Колаж: Сьогодні

Першу станцію метро на Виноградар можуть добудувати до кінця 2022 року. Таке рішення нещодавно виніс суд після розгляду справи щодо перенесення термінів будівництва підземки до цього житлового масиву.

Нагадаємо, змістити терміни будівництва вимагав через суд "Київметробуд". Раніше планувалося, що станцію "Мостицьку" відкриють наприкінці цього року.

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"Суд ухвалив рішення на користь "Київметробуду". Терміни здачі метро на "Виноградар" перенесли наступного року, тобто першу станцію мають відкрити наприкінці 2022 року. Причиною був коронавірус. Нібито через пандемію будівництво метро було припинено", – повідомило джерело в мерії.

Активність на будівництві

Також відомо, що наразі на багатьох ділянках будівництва метро на Виноградарі активізувалася робота.

З минулого тижня там помітно пожвавлення – багато робітників та техніки. Метробудівники розповідають, що працюють уже навіть у три зміни.

Оскаржать рішення

А от у Київському метрополітені кажуть, що продовжують працювати у юридичному полі, і остаточного рішення суду ще немає.

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"16 листопада суд озвучив рішення на користь позиції Київметробуду. Ми чекаємо на виписане рішення суду для того, щоб продовжувати роботу. Так передбачено юридичними процедурами. Місто виконує свої зобов'язання, відповідно ми вимагаємо від підрядника виконання умов договору", – повідомили сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Там готуються оскаржити рішення суду.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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