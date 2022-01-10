Кучугури снігу в людський зріст. Київ зранку зупинився в заторах (карта, фото)

В Києві зранку 10 січня після снігопаду утворилися затори на дорогах. Автомобілі почали скупчуватися на під'їздах до столиці, а також на мостах у напрямку правого берега.
Про це свідчать дані Google.maps.
Лівий берег
Затори вже утворилися на проспекті Миколи Бажана, Дніпровській набережній, Броварському проспекті.
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Фото: скріншот
Мости
На столичних мостах автомобілі стоять в заторах на Північному, мосту Метро, мосту Патона, Дарницькому мосту. Ускладнення руху спостерігаються у напрямку правого берегу.
Фото: скріншот
Правий берег
Там ситуація ускладнена на проспектах Перемоги та Леся Курбаса. Затори утворилися на Набережно-Хрещатинській вулиці, вулиці Олени Теліги, проспекті Лобановського.
Фото: скріншот
В'їзди до міста
Затори спостерігаються на під'їздах до Кільцевої дороги з боку Вишневого та Софіївської Борщагівки, а також з боку Вишгорода та в районі станції метро "Теремки".
Фото: скріншот
Ситуація в районі центрального вокзалу
Поки під'їзди до міста в заторах, на вокзалі рух транспорту забезпечили, розчистивши сніг. Вокзал зустрічає пасажирів височенними сугробами. При цьому автомобілі їздять без ускладнень.
Фото: Сьогодні/Ігор Сєров
Найпоширеніші причини заторів
- Автомобільні аварії;
- брак парковок у жвавих місцях;
- ремонт доріг;
- непередбачувані дорожні події;
- нерегульовані перехрестя;
- масові заходи;
- проїзд кортежів офіційних осіб і делегацій;
- погодні катаклізми;
- порушення роботи метро та наземного транспорту;
- свята.
Раніше ми писали:
- На виїзді з України в Польщу утворилися величезні затори. Люди стояли у черзі на перетин кордону по 7 годин. Затори сягають 3 км.
- 9 січня на Житомирській трасі утворився багатокілометровий затор. Харківська траса також була переповнена автомобілями.