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Кучугури снігу в людський зріст. Київ зранку зупинився в заторах (карта, фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 січня, 08:00
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Найскладніша ситуація на мостах та на під'їздах до міста
Сніг йшов в столиці вдень та ввечері 9 січня.
Сніг йшов в столиці вдень та ввечері 9 січня. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві зранку 10 січня після снігопаду утворилися затори на дорогах. Автомобілі почали скупчуватися на під'їздах до столиці, а також на мостах у напрямку правого берега.

Про це свідчать дані Google.maps.

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Лівий берег

Затори вже утворилися на проспекті Миколи Бажана, Дніпровській набережній, Броварському проспекті.

Фото: скріншот

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Мости

На столичних мостах автомобілі стоять в заторах на Північному, мосту Метро, мосту Патона, Дарницькому мосту. Ускладнення руху спостерігаються у напрямку правого берегу.

Фото: скріншот

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Правий берег

Там ситуація ускладнена на проспектах Перемоги та Леся Курбаса. Затори утворилися на Набережно-Хрещатинській вулиці, вулиці Олени Теліги, проспекті Лобановського.

Фото: скріншот

В'їзди до міста

Затори спостерігаються на під'їздах до Кільцевої дороги з боку Вишневого та Софіївської Борщагівки, а також з боку Вишгорода та в районі станції метро "Теремки".

Фото: скріншот

Ситуація в районі центрального вокзалу

Поки під'їзди до міста в заторах, на вокзалі рух транспорту забезпечили, розчистивши сніг. Вокзал зустрічає пасажирів височенними сугробами. При цьому автомобілі їздять без ускладнень.

Фото: Сьогодні/Ігор Сєров

Найпоширеніші причини заторів

  • Автомобільні аварії;
  • брак парковок у жвавих місцях;
  • ремонт доріг;
  • непередбачувані дорожні події;
  • нерегульовані перехрестя;
  • масові заходи;
  • проїзд кортежів офіційних осіб і делегацій;
  • погодні катаклізми;
  • порушення роботи метро та наземного транспорту;
  • свята.

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