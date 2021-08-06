Таємниці київського метрополітену: кашляючий диктор, станція-замок і бронзові медальйони

На "Вокзальній" один з найвищих пасажиропотоків в столичному метро / Фото: колаж "Сьогодні"

Станція метро "Вокзальна" – символічні ворота Києва. Через неї щодня тисячі пасажирів потрапляють в місто і їдуть з нього.

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Сайт "Сьогодні" з'ясував, чим примітна станція метро "Вокзальна".

Закашлявся диктор

Нещодавно станція стала учасником соціального проекту "Диктор, який закашлявся", щоб привернути увагу громадян до проблеми раку легенів.

На трьох станціях столичної підземки ( "Лівобережна", "Театральна" та "Вокзальна") звучали стандартні оголошення: "Шановні пасажири! У касовому залі працюють автомати для оплати проїзду банківською картою".

В кінці повідомлення диктор раптово кашляла і закликала пасажирів стежити за своїм здоров'ям, звертати увагу на симптоми і регулярно відвідувати лікаря.

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Організатори акції вирішили таким чином привернути увагу до захворювання, яке щорічно діагностують у близько 13 000 українців.

До речі, на "Вокзальній" один з найвищих пасажиропотоків в столичному метро. Тільки за півроку вона перевезла 4 млн 593 тисячі пасажирів.

Станція "Вокзальна" була відкрита 6 листопада 1960 року

Архітектори: Євген Катонін, Ірфан Шемседінов, Валентин Єжов, Вадим Скугарев

Архітектори вестибюля: Анатолій Добровольський, Ігор Масленков

Художник: Олександр Мізін, автор бронзових медальйонів на станції.

З 1986 року станція "Вокзальна" внесена до списку пам'яток архітектури місцевого значення.

Тип станції: пілонна глибокого закладення

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Архітектор відмовився від станції

Відомо, що конкурс на кращий проєкт станції "Вокзальна" проходив в 1958 році. Кращий проєкт вибирали з 19 запропонованих варіантів!

Цікаво, що автор проєкту-переможця архітектор Рімідал Погрібний не приймав участь в його подальшій розробці. Причини залишилися невідомими. До речі, цей архітектор спроектував 18 станцій для московського метрополітену.

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Початковий варіант проекту було суттєво доопрацьовано і став більш виразним і наповнився історією. У такому вигляді станція збереглася досі.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Єдиний елемент, який був демонтований – герб УРСР. Він розташовувався на декорованій решітці в торцевій частині платформи. Тепер на його місці зяє діра.

Реклама Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

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Одна з перших

Станція входить в першу пускову ділянку Київського метрополітену, яка була запущений в 1960 році. З неї фактично і починалося київське метро. З "Вокзальної" пасажири могли доїхати до станції "Дніпро", або вийти на станціях "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна". В ті часи кияни називали станцію "Вокзальну" – Білосніжкою, через те, що оформлена білим мармуром з карнизами.

"Вокзальна" має архітектурні риси, які об'єднують її з "сусідками", але ось, наприклад, її лавочки не схожі на ті, що встановлені на сусідніх станціях.

Дуже загадково станція "Вокзальна" виглядає, коли її покидають пасажири і вимикають основне освітлення. Завдяки тіням від аварійного освітлення центральна платформа нагадує казковий замок.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Вокзальна" обростає легендами

У соціальних мережах активно обговорюють трагічний випадок, який нібито стався на станції "Вокзальна". Мовляв в 80-роках збройні військові занесли на станцію важкий металевий ящик довгастої форми. Правда, незрозуміло, як вони перенесли його через турнікети.

За версією автора, у нього не виявилося в кишені 5 копійок для проїзду. Він пішов розміняти монети в автоматі біля каси, а солдати з вантажем пішли до ескалатора. На думку автора, який був у той час дитиною, це і врятувало йому життя.

Раптово важкий ящик зірвався з верхньої частини ескалатора і полетів вниз. Вантаж набрав швидкість і збивав пасажирів, що стояли сходинках. Деякі встигали заскочити на балюстраду. Важкий тягар зупинився на платформі станції, залишивши за собою покалічених людей. Військові спустилися вниз, забрали ящик, зайшли в вагон і поїхали.

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Ця історія популярна в соціальних мережах. Хоча більшість киян в неї не вірять, особливо ті, хто багато років працюють в підземці.

У Київському метрополітені заперечують можливість таких подій.

"Швидше за все це чиясь фантазія. Або розповідь, яку автор придумав і опублікував в соціальних мережах. Такий випадок – це мега НП для метрополітену і для міста, особливо в радянські часи. Якщо якісь військові вантажі і перевозилися в метро, то тільки в нічний час і без пасажирів", – прокоментували нам в Київському метрополітені.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Скандальні медальйони

Прикрашають стіни станції "Вокзальна" вісім великих медальйонів, кожен має в діаметрі 2 метри. На них показана історія України від давніх княжих часів до сучасності, але в радянській хронології.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Медальйон "Давньоруські витязі"

Медальйон "Переяславська рада"

Медальйон "Селянське повстання"

Медальйон "Возз'єднання українських земель, 1939 рік"

Медальйон "Велика Вітчизняна війна"

Медальйон "Дружба народів"

Медальйон "В сім'ї вольній, новій"

Медальйон "За владу Рад!"

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Як ми повідомляли раніше, в Українському інституті національної пам'яті склали список з 26 об'єктів, які залишаються декомунізованими в Києві. У цьому списку є і окремі медальйони на станції метро "Вокзальна".

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

В інституті зазначають, що їх повноваження по демонтажу об'єктів мають лише рекомендаційний характер. А рішення приймають міська влада та установи, на балансі яких знаходяться ці об'єкти.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

У Київському метрополітені зазначають що станція "Вокзальна" має статус пам'ятки архітектури.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Рішення по медальйонам повинна приймати не місцева влада, а міністерство культури. Поки до нас не надходило рекомендацій з стосовно демонтажу медальйонів на "Вокзальній". Подібна символіка є на будівлях Верховної Ради, КМДА, корпусів ВДНГ. Всі ці об'єкти мають охоронний статус, тому демонтаж можливий тільки після прийняття рішення Мінкультури", – пояснила сайту "Сьогодні" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

Другого виходу поки не чекайте

Станція "Вокзальна" одна з найбільш завантажених у київському метро. На єдиному вході, який служить місту більше 60 років, шикуються величезні черги з пасажирів. Це яскраво помітно на початку осені, коли до Києва масово повертаються студенти і люди, які приїжджають в столицю на роботу з передмість.

Міська влада вже багато років обіцяє побудувати другий вихід з "Вокзальної". Навіть заявлялося, що вона стане пересадковою, коли побудують четверту Подільсько-Вигурівську лінію метрополітену.

У минулому році Київський метрополітен оголосив тендер на розробку проєкту другого виходу з "Вокзальної", але він так і не відбувся. Вартість проекту тоді оцінювалася в понад 71 мільйон гривень.

"Ми оголошували тендер на проєкт другого виходу станції "Вокзальна". Але він, на жаль, не відбувся. Повторно тендер поки не оголошували", – повідомили сайту "Сьогодні" в КП "Київський метрополітен".

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Раніше ми писали, що в київському метрополітені за порушення карантину покарали майже 2,5 тис. пасажирів.

Нагадаємо, що в київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення до пасажирів. Подія виявилося соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів, який відзначають 1 серпня.