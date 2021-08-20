Таємниці київського метрополітену: про станцію втрачених речей (фото)

До самого відкриття станцію "Нивки" називали "Щербакова", на честь однойменної вулиці, яка проходить біля станції

Станція столичної підземки "Нивки". Фото: колаж "Сьогодні"

На станції київського метрополітену "Нивки" за допомогою дефібрилятора поліцейський врятував пасажира, якому стало погано в підземці. Завдяки розміщенню цих пристроїв у метро, врятовано життя ще однієї людини. Але крім чудесного порятунку життя, зі станцією метро "Нивки" пов'язано ще багато цікавих фактів. Наприклад, їй поміняли назву перед самим відкриттям, а ще сюди з'їжджаються "загубленці" з усього Києва.

Не вважає подвигом

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Поліцейський Максим Троценко розповів, що на пероні він побачив людину в несвідомому стані, попередньо – з серцевою недостатністю.

Поліцейський, який врятував чоловіка за допомогою дефібрилятора на станції "Нивки". Фото: Нацполіція

"Я побачив, що обличчя чоловіка стало блідо-синього кольору, ледь билося серце, він ледве дихав, тому відразу взяв стаціонарний дефібрилятор і почав серцево-легеневу реанімацію. Намагався зробити все так, як вчили на курсах домедичної допомоги. Реанімація тривала близько 20 хвилин, після чого людина прийшла до тями. Далі на станцію прибули медики і госпіталізували чоловіка в лікарню", – розповів поліцейський.

Так виглядає дефібрилятор в метро. Фото: Нацполіція

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Медики підтверджують, що поліцейський врятував життя людині. При цьому коп не вважає свій вчинок подвигом – просто вчасно і якісно зробив свою роботу.

Зелена станція

Архітектурне оформлення станції "Нивки" повністю присвячено парковій зоні, яка розташована поруч зі станцією. Тут воно чітко простежується в темно-зеленому і синьому кольорі колон і орнаменті у вигляді квітів на колійних стінах станції. Також керамічною плиткою прикрашені двері на шляховій стіні.

Оформлення станції. Фото: "Сьогодні"

Станція метро "Нивки" була відкрита 9 листопада 1971 року.

Архітектори: Борис Приймак, Ігор Масленков, Вольдемар Богдановський, Тамара Целіковська.

Художники: Ніна Федорова, Галина Севрук, Анна Шарай.

Тип конструкції: колонна мілкого закладення.

Тунелі над залізницею

Тунелі між станціями "Берестейська" і "Нивки" будувалися відкритим способом, але в місці перетину із залізницею вони мають незвичайну конструкцію. Тунелі метро в цьому місці прокладено між залізницею (знизу) і автомобільною по проспекту Перемоги (зверху). Таким чином тут вийшов нестандартний метромост закритого типу.

Тунель над залізницею. Фото: архів

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Однак пасажири, проїжджаючи цю ділянку, навіть не помічають різниці з іншими стандартними тунелями метро.

Казус із назвою

Цікава історія з назвою станції. До самого відкриття її називали "Щербакова", на честь однойменної вулиці, яка проходить біля станції. Але в останній момент назву змінили. Воно чітко відповідає даній місцевості Києва.

Несподіване перейменування можна помітити в запрошеннях на відкриття станції – "Щербакова" замазали чорною фарбою, а зверху написали "Нивки". Також це можна було помітити на колійних стінах станції оформлених керамічною плиткою – їх переробляли в самий останній момент, перед відкриттям станції.

Місце загублених речей

На станції метро "Нивки" розташоване бюро знахідок Київського метрополітену. Сюди потрапляють всі речі, які ви забули в вагонах і на станціях.

"За шість місяців 2021 року в бюро знахідок київської підземки потрапило 177 різних речей. Тенденції свідчать, що влітку пасажири забувають окуляри, самокати, дитячі рюкзаки, капелюхи. Зате в холодну пору року – шарфи, рукавички, шапки, а навесні – парасольки, куртки, рюкзаки", – розповідають в Київському метрополітені.

Там додають, що з січня по червень пасажирам повернуто 44 втрачені речі, інші чекають на своїх власників у бюро.

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ТОП-5 втрат у метро за півроку:

телефони;

безпровідні навушники;

валіза з церковним одягом;

масажер для ніг;

санчата.

Нагадаємо, що бюро знахідок Київського метрополітену працює на станції "Нивки" щодня з 08:00 по 17:00 в п'ятницю – з 8:00 по 15:45, субота-неділя – вихідний. Технічна перерва з 12:00 по 12:45. Телефон для довідок (044) 238-43-13.

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