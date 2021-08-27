Таємниці Київського метрополітену: найромантичніша станція підземки з золотими рибками (фото)

Раніше станція метро "Дніпро" ледве справлялася з пасажиропотоком, оскільки була кінцевою і служила пересадочним вузлом

Пасажири на станції метро "Дніпро". Фото: колаж "Сьогодні"

Самою романтичної станцією Київського метрополітену по праву вважається "Дніпро". Але мало хто пам'ятає, що звідси починалася столична підземка. Сайт "Сьогодні" нагадує, що саме з її перону 22 жовтня 1960 року рушив перший потяг метро ще до офіційного відкриття метро.

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Зараз і не скажеш, що ця станція була кінцевою, а для перевезення пасажирів використовувалася тільки одна колія у напрямку до лівого берега.

Станція метро "Дніпро" має унікальну конструкцію: вона розміщується на естакаді поперек набережної.

Станція підземки через міст "Метро". Фото: "Сьогодні"

З одного боку – портали тунелів, які врізаються в Дніпровські схили, а з іншого боку лінія проходить через міст "Метро". Він, як відомо, з'явився через 5 років після відкриття цієї станції.

Як вагони потрапили в метро

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Перші п'ять станцій Київського метрополітену не мали свого депо, поїзди ремонтувалися в цеху біля станції "Дніпро", а на ніч розставлялися в тунелях.

Депо планували побудувати біля станції "Шулявська", але терміни здачі цієї станції змістилися на три роки. Тому перше депо побудували біля станції "Дарниця" в 1965 році. Але вагони підземки вже потребували ремонту і їх потрібно було якось доставляти на завод і назад в метро.

Як станція виглядала раніше. Фото: архів

Для вирішення цієї проблеми під платформою станції "Дніпро" був побудований поворотний круг зі спеціальним підйомником. Вагони на залізничній станції "Дарниця" спеціальним способом ставили на трамвайні рейки.

Далі через міст "Патона" і ділянку набережної вони доїжджали до станції "Дніпро", де їх по одному піднімали на естакаду. Після відкриття мосту "Метро" унікальний підйомник демонтували.

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Станція "Дніпро" за радянських часів. Фото: архів

Зараз на станції "Дніпро" малолюдно, а колись вона ледве справлялася з пасажиропотоком, оскільки була кінцевою і служила пересадочним вузлом. Виходячи з вагонів метро, пасажири пересідали на трамвай, автобус, річковий транспорт, щоб дістатися в бік Подолу або на інший берег. Ситуація змінилася, коли метро з'явилося на Подолі і Лівобережжі, а трамвай і зовсім прибрали з набережної.

Хто будував і коли відкрили

Станція "Дніпро" була відкрита 6 листопада 1960 року

Архітектори: Геннадій Гранаткин, Анатолій Ігнащенко, Слава Павловський, Петро Красицький, Станіслав Крушинський

Скульптори: Флоріан Коцюбинський, Едвард Кунцевич, Болеслав Карлівський, Ксанф Кузнецов, Іван Горовий

Тип конструкції: наземна Естакадна

Станція "Дніпро" має найдовшу платформу в Київському метрополітені – 124 метра. І могла б приймати склади з шести вагонів, але решта станцій розраховані тільки на 5 вагонів.

Початкові проекти станції "Дніпро" мали досить помпезний вигляд і були виконані в стилі неокласицизму, що було характерно для 50-х років. Але в процесі боротьби з надмірностями проєкт спростили до мінімуму. Наприклад, від дощу і снігу пасажирів захищає тільки невелике накриття над платформою, хоча планували спорудити накриття по всій її довжині.

Як зникали і з'являлися "труд" і "мир"

З прикрас на станції залишилися тільки помпезні скульптури "Труд" і "Мир", які розташовані над двома додатковими виходами зі станції. До речі, ці виходи використовувалися в 1960-х роках для швидкого спуску пасажирів на набережну. На жаль, через зниження пасажиропотоку на станції виходи закрили, і вони стоять замкненими вже кілька десятиліть.

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До речі, цікава доля і у самих скульптур у вигляді чоловіка і жінки. Скульптури "Труд" і "Мир", які були встановлені на пілонах додаткових виходів, на момент відкриття станції мали інший вигляд і були зроблені з іншого матеріалу. Через пару років їх прибрали. Назад вони повернулися тільки в 1965 році, коли був відкритий міст "Метро", і були вже зовсім іншими.

Біля станції "Дніпро" була ще одна скульптура у вигляді чоловіка і жінки на човні з вітрилом. Кияни називали її "Яхтсмени", хоча офіційно вона називалася "Дніпровський простір".

Скульптура "Яхтсмени". Фото: архів

На жаль, до наших днів ця скульптура не збереглася.

Золоті рибки, побачення і гудок машиніста

Літні кияни досі згадують, як на станції "Дніпро" вони призначали побачення коханим. Після цього можна було спуститися до Дніпра і годинами гуляти по її доглянутій набережній.

"Я чомусь з дитинства пам'ятаю вітраж на станції "Дніпро". На ньому зображені рибки. Мені здавалося, що всі вони золоті і виконують бажання. І ви знаєте, бажання дійсно збувалися. Напевно, тому, що тоді ми були дітьми. Зараз тільки з сумом дивлюся на цих рибок, коли проходжу через станцію", – згадує киянин Сергій Овчарук.

Вітражі на станції. Фото: "Сьогодні"

Існує легенда, що машиністи метрополітену виконують бажання пасажирів виключно на станції метро "Дніпро".

Якщо на пероні станції ви помахаєте машиністу рукою, він відповість вам таким же жестом і ще дасть гудок. Як пояснили нам в Київському метрополітені, робити без потреби звукові сигнали машиністам заборонено, але вони дійсно махають рукою у відповідь на вітання маленьких пасажирів на станції метро "Дніпро".

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