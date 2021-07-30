Таємниці київського метрополітену: станція під мостом, побачення в тісноті і піонери у вітражах (фото)

Станції, про які піде мова в статті, були оформлені в модерністському стилі, характерному для 1970-х років

На знімку станція "Лісова". Фото: колаж "Сьогодні"

Одна з найбільш завантажених станцій київського метрополітену – "Лісова". Сюди з'їжджаються десятки маршруток із передмістя Києва. Вранці і ввечері ця кінцева станція на червоній лінії завжди переповнена пасажирами. У цьому матеріалі "Сьогодні" розповість таємниці не тільки станції "Лісова", але і її сусідки – "Чернігівської".

У стилі модернізму

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До 1993 року станція називалася "Піонерська" і була перейменована. Хоча літні городяни продовжують її називати по-старому.

Станція метро "Лісова" була відкрита 5 грудня 1979 року;

Архітектори: Ігор Масленков, Тамара Целіковська, Анатолій Крушинський, Наталія Чуприна за участю Олександра Працюк, Федора Заремби, Лариси Лепьохіну;

Художники: Ірина Левитська, Юрій Кисличенко, Анна Шарай;

Тип станції: наземна.

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Над проектом станції метро "Лісова" працював великий творчий колектив архітекторів.

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Станція будувалася в період розвитку радянського модернізму, і цей архітектурний стиль чітко простежується на "Лісовій". Вона багата на художні деталі.

Кування і піонери

"Лісова" вражає незвичайним видом свого вестибюля і виходами з підземних переходів. Вони різко відрізняються від інших наземних станцій метро Києва. А все тому, що були оформлені в модерністському стилі характерному для 1970-х років.

Кування. Фото: "Сегодня"

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Найяскравіший елемент станції, який відрізняє її від інших – ковані решітки між колонами і зображення з вітражного скла, які розкривають піонерську тематику.

До речі, другий вихід станції "Лісова" був відкритий тільки в 2005 році.

"Після відкриття "Лісової" тут почав діяти пункт технічного обслуговування поїздів. Раніше він розташовувався на сусідній станції метро "Чернігівська" в період, коли вона була кінцевою. У пункті обслуговування поїздів проводиться технічне обстеження вагонів перед випуском на лінію, а також нічна розстановка рухомого складу, якщо цього вимагає графік руху", – розповідають сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

"Чернігівська"

Станція метро "Чернігівська" старша від своєї сусідки "Лісової" майже на десять років. Саме стільки вона служила кінцевою на червоній лінії київського метрополітену.

Станція "Чернігівська". Фото: "Сьогодні"

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Ця станція вважається найлаконічнішою з усіх станцій метро Києва. Вона найскромніша з прикрас – тільки стіни вестибюля прикрашені різнобарвною керамічною плиткою. А ось розміщення станції "Чернігівська" унікальне. Вона знаходиться під шляхопроводом. Схожі станції були побудовані в Москві, але декількома роками раніше, ніж у Києві.

Станція Чернігівська. Фото: "Сьогодні"

До речі, до 1993 року станція називалася "Комсомольська" і була перейменована.

Станція метро "Чернігівська" була відкрита 4 жовтня 1968 року;

Архітектори: Ігор Масленков, Вольдемар Богдановський, Тамара Целіковська;

Тип конструкції: наземна з додатковою платформою, частково розміщена під шляхопроводом.

Пасажирам на станції було не комфортно. Перш за все через вузькі проходи на платформу і тісні вестибюлі. Воістину комсомольські умови! Вже через кілька років після відкриття вищеперераховане спровокувало постійні тисняви і незручності.

"Я пам'ятаю, коли ця станція ще називалася "Комсомольська". Ми тоді були молоді, пустотливі. На цій станції хлопці любили призначати побачення для дівчат. Крім знайомства, пробираючись в натовпі, з дівчиною можна було обійнятися ще до першого поцілунку. Багато хто після таких "перших побачень" бігли в ЗАГС", – згадує місцевий житель пенсіонер Віктор Петрович.

Виявилося, що станція не може справлятися з наявним пасажиропотоком. У 1974 році тут добудували додаткову платформу для висадки пасажирів. Її використовували до відкриття станції "Лісова" в 1979 році.

Пейзажі та рейки

У метрополітені розповідають, що як раз на відкритих ділянках метро найбільше роботи у співробітників, які стежать за станом рейок і шпал. У нічний час вони перевіряють їхній стан і виправляють недоліки, якщо вони є.

Опади і сонце дуже сильно впливають на стан колій. Зате пасажирам дуже подобається ділянка метро від "Лісової" до "Чернігівської" – вона дуже мальовнича, особливо в зимовий час.

Раніше ми писали, що в київському метрополітені за порушення карантину покарали майже 2,5 тис. пасажирів.

Нагадаємо, що в київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення до пасажирів. Подія виявилася соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів, який відзначають 1 серпня.