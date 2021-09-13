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Таємниці київського метрополітену: станцію-привид можуть оживити (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 вересня, 07:30
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Станція "Теличка" споруджувалася виключно як платформа на випадок евакуації пасажирів
Станція «Теличка» знаходиться біля Південного мосту. Фото: колаж "Сьогодні"
Станція «Теличка» знаходиться біля Південного мосту. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київському метрополітені між "Видубичами" і Південним мостом знаходиться станція-привид – "Теличка". Вона була повністю побудована в 90-х роках, але не відкрита. Сайт "Сьогодні" розповідає, чим примітна ця станція.

Її зводили з урахуванням розміщення тунелів на підході до Південного мосту. Відразу після "Видубичів" тунелі заходять в простір між двома естакадами моста і залишаються між автодоріг до лівого берега.

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Як виглядає станція. Фото: архів
Як виглядає станція. Фото: архів

Станція "Теличка" споруджувалася виключно як платформа на випадок евакуації пасажирів – перегін між станціями "Видубичі" і "Славутич" найдовший в київському метро – 3,5 кілометра.

Також не виключалася можливість переробити "Теличку" в повноцінну станцію метро, якщо буде така необхідність.

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Поїзд проходить на станції "Теличка". Фото: архів
Поїзд проходить на станції "Теличка". Фото: архів

Зараз станція виглядає покинутою, на ній не проводилися оздоблювальні роботи. На платформах станції можна побачити дві гігантські пари опор від естакад Південного моста.

Станцію можуть відкрити для пасажирів

"Теличка" знаходиться в промисловій зоні – навколо неї підприємства, склади. Кілька років тому обговорювався проєкт забудови цієї території. Пропонувалося винести звідси всі промислові підприємства і забудувати офісними будівлями. Була навіть ідея створити тут діловий і урядовий центр міста. На жаль, зараз немає чітких планів стосовно відкриття цієї станції.

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Але в метрополітені запевняють, що з обох сторін кожної платформи "Телички" є закриті прорізи в стінах, їх при необхідності можна дуже швидко перетворити в виходи зі станції.

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