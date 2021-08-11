Таємниці київського метрополітену: ванна на станції, гума на рейках і нові турнікети (фото)

На станції метро "Кловська" з 10 серпня почали міняти турнікети для оплати проїзду. Роботи триватимуть до 19 серпня і будуть виконуватися виключно в нічний час. Пасажирам вже зараз потрібно готуватися до можливих незручностей.
Заміна турнікетів
У Київському метрополітені зазначають, що для пасажирів "Кловська" буде працювати в звичайному режимі. У той же час, там не виключають, що їм доведеться вдатися до можливих обмежень на вхід в пікові години, якщо буде спостерігатися велике скупчення людей.
Поки нові турнікети на станції не почали встановлювати. Пристрої нового зразка стоять запаковані під стінкою, поруч з працюючими старими турнікетами. Співробітники підземки говорять, що тисняви тут поки не спостерігалося, але вони можливі у вечірній час, коли пасажири масово повертатимуться з роботи.
Навіщо перейменували?
До 1993 року ця станція на зеленій гілці метро називалася "Мечникова". Її перейменували, щоб увічнити історичну місцевість в столиці – Клов.
Багато киян досі вважають це перейменування несправедливим. Аргументи вагомі – Ілля Мечников став першим українським Нобелівським лауреатом і зробив величезний внесок у світову науку. Але в Київраді, мабуть, думають інакше, депутати залишили прізвище Мечникова тільки в назві вулиці, яка примикає до цієї станції метро.
Хто і коли побудував
- Станція метро "Кловська" була відкрита 31 грудня 1989 року.
- Архітектор: Михайло Соляник.
- Архітектори вестибюлів: А. Крушинський, О. Черевко Л. Качалова.
- У 2016 році було відремонтовано підземний перехід станції метро "Кловська". Його прикрашає плитка у вигляді орнаменту і картина з видом на Києво-Печерську лавру.
- Тип конструкції: пілонна глибокого закладення.
Чим незвичайна станція
Станція має незвичайний круговий вестибюль. Такого більше немає ні на одній з 52 станцій метро столиці.
"Кловська" виконана в спокійних тонах, лаконічно і без зайвих декоративних елементів.
На стелі станції змонтовані алюмінієві панелі індивідуального виготовлення, вони пофарбовані емаллю в зелений колір. На той момент, при будівництві станцій метро було модним використовувати алюміній в якості декору.
А ось пасажири чомусь називають станцію "труною". До речі, в нічний час вона виглядає ще більш містично, за рахунок відбиття світла на численних алюмінієвих панелях.
"Зустрінемося біля ванної"
На "Кловській" є своя пам'ятка. Торцева стіна станції прикрашена елементом декору, який схожий на ванну, тільки у вертикальному положенні. Багато так і горять: "Зустрінемося біля ванної на "Кловській".
Як пояснюють в метро, композиція дійсно зроблена під біологічну тематику, станція адже була побудована на честь біолога Іллі Мечникова. А "ванна" викладена з білого і чорного мармуру, в її центрі чорна мармурова сфера. Вона більше схожа на кулю для боулінгу.
До речі, до станції "Кловська" примикає частина службово-сполучної гілки метро, яка з'єднує всі три лінії столичного метрополітену. Цю лінію ще називають "секретної гілкою метро", хоча це не є секретом.
"Дитяча" гілка метро
Як згадують в Київському метрополітені, в перші два роки після відкриття зеленої гілки метро, пасажиропотік тут був настільки низьким, що лінію жартома називали "дитячою залізницею".
Дійшло до того, що одну колію на цій гілці, закрили для пасажирів і використовували для потреб метробудівців. З її допомогою робочі усували недоробки на станціях і в тунелях.
Навіщо гума на рейках
А через близькість з Будинком звукозапису Українського радіо рейки поруч з "Кловською" (у напрямку до станції "Печерська") вперше в Києві були встелені гумовими прокладками. Це дозволяло зменшити вібрацію на поверхні, а також знизити динамічне навантаження на конструкції і рухомий склад.
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