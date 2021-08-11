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Таємниці київського метрополітену: ванна на станції, гума на рейках і нові турнікети (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко редактор розділу Київ
11 серпня, 07:30
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До 1993 року станція столичної підземки "Кловська" на зеленій гілці метро називалася "Мечникова"
На знімку станція "Кловська". Фото: колаж "Сьогодні"
На знімку станція "Кловська". Фото: колаж "Сьогодні"

На станції метро "Кловська" з 10 серпня почали міняти турнікети для оплати проїзду. Роботи триватимуть до 19 серпня і будуть виконуватися виключно в нічний час. Пасажирам вже зараз потрібно готуватися до можливих незручностей.

Заміна турнікетів

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У Київському метрополітені зазначають, що для пасажирів "Кловська" буде працювати в звичайному режимі. У той же час, там не виключають, що їм доведеться вдатися до можливих обмежень на вхід в пікові години, якщо буде спостерігатися велике скупчення людей.

Оголошення про заміну турнікетів. Фото: "Сьогодні"
Оголошення про заміну турнікетів. Фото: "Сьогодні"

Поки нові турнікети на станції не почали встановлювати. Пристрої нового зразка стоять запаковані під стінкою, поруч з працюючими старими турнікетами. Співробітники підземки говорять, що тисняви тут поки не спостерігалося, але вони можливі у вечірній час, коли пасажири масово повертатимуться з роботи.

Навіщо перейменували?

До 1993 року ця станція на зеленій гілці метро називалася "Мечникова". Її перейменували, щоб увічнити історичну місцевість в столиці – Клов.

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Хол станції. Фото: "Сьогодні"
Хол станції. Фото: "Сьогодні"

Багато киян досі вважають це перейменування несправедливим. Аргументи вагомі – Ілля Мечников став першим українським Нобелівським лауреатом і зробив величезний внесок у світову науку. Але в Київраді, мабуть, думають інакше, депутати залишили прізвище Мечникова тільки в назві вулиці, яка примикає до цієї станції метро.

Хто і коли побудував

  • Станція метро "Кловська" була відкрита 31 грудня 1989 року.
  • Архітектор: Михайло Соляник.
  • Архітектори вестибюлів: А. Крушинський, О. Черевко Л. Качалова.
  • У 2016 році було відремонтовано підземний перехід станції метро "Кловська". Його прикрашає плитка у вигляді орнаменту і картина з видом на Києво-Печерську лавру.
  • Тип конструкції: пілонна глибокого закладення.

Тунелі на станції "Кловській". Фото: архів
Тунелі на станції "Кловській". Фото: архів

Чим незвичайна станція

Станція має незвичайний круговий вестибюль. Такого більше немає ні на одній з 52 станцій метро столиці.
"Кловська" виконана в спокійних тонах, лаконічно і без зайвих декоративних елементів.

Станція підземки. Фото: "Сьогодні"
Станція підземки. Фото: "Сьогодні"

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На стелі станції змонтовані алюмінієві панелі індивідуального виготовлення, вони пофарбовані емаллю в зелений колір. На той момент, при будівництві станцій метро було модним використовувати алюміній в якості декору.

Архітектура станції. Фото: "Сьогодні"
Архітектура станції. Фото: "Сьогодні"

А ось пасажири чомусь називають станцію "труною". До речі, в нічний час вона виглядає ще більш містично, за рахунок відбиття світла на численних алюмінієвих панелях.

"Зустрінемося біля ванної"

На "Кловській" є своя пам'ятка. Торцева стіна станції прикрашена елементом декору, який схожий на ванну, тільки у вертикальному положенні. Багато так і горять: "Зустрінемося біля ванної на "Кловській".

Елемент декору, який схожий на ванну. Фото: "Сьогодні"
Елемент декору, який схожий на ванну. Фото: "Сьогодні"

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Як пояснюють в метро, композиція дійсно зроблена під біологічну тематику, станція адже була побудована на честь біолога Іллі Мечникова. А "ванна" викладена з білого і чорного мармуру, в її центрі чорна мармурова сфера. Вона більше схожа на кулю для боулінгу.

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До речі, до станції "Кловська" примикає частина службово-сполучної гілки метро, яка з'єднує всі три лінії столичного метрополітену. Цю лінію ще називають "секретної гілкою метро", хоча це не є секретом.

"Дитяча" гілка метро

Як згадують в Київському метрополітені, в перші два роки після відкриття зеленої гілки метро, пасажиропотік тут був настільки низьким, що лінію жартома називали "дитячою залізницею".

Вхід на станцію. Фото: "Сьогодні"
Вхід на станцію. Фото: "Сьогодні"

Дійшло до того, що одну колію на цій гілці, закрили для пасажирів і використовували для потреб метробудівців. З її допомогою робочі усували недоробки на станціях і в тунелях.

Навіщо гума на рейках

А через близькість з Будинком звукозапису Українського радіо рейки поруч з "Кловською" (у напрямку до станції "Печерська") вперше в Києві були встелені гумовими прокладками. Це дозволяло зменшити вібрацію на поверхні, а також знизити динамічне навантаження на конструкції і рухомий склад.

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