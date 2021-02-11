Транспорт з перебоями, ДТП і затори: що відбувається в Києві через снігопад

На дорогах Києва сьогодні триває транспортний колапс внаслідок затяжного снігопаду. Міські служби не справляються зі сніговими заметами, хоча спецтехніка працює в режимі нон-стоп.

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Київ на мапі заторів Google maps у всіх відтінках червоного.

Лівий берег

Затор на Північному мосту.

А також на вулиці Гната Хоткевича і в Магнітогорському провулку.

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Рух ускладнений також на мосту Патона.

На Південному мосту "тягучка".

Правий берег

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На Правому березі ситуація дещо складніше. Великий затор на бульварі Дружби народів.

Також "стоїть" рух на бульварі Лесі Українки.

Центр

Затори на Хрещатику, Володимирській, Михайлівській, Олеся Гончара, Великій Житомирській, Великій Васильківській.

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Будьте обережні, на вулиці Петропавлівській провалився асфальт. Рух обмежено.

Крім цього, громадський транспорт працює з відхиленням від графіка. Затримується рух трамваїв №14, 15, 18. по вул. Дмитрівській/вул. Полтавська, в напрямку вул. Старовокзальної через ДТП. На місце викликали поліцію.

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Через інтенсивний мокрий сніг на території Київської області з 15.00 введено обмеження руху для великовантажних транспортних засобів.

Патрульні Києва допомагають громадянам, які, через ускладнення погодних умов опинилися у важкій ситуації.

Також поліція супроводжує снігоприбиральну техніку з метою запобігання на дорогах перешкод для їхньої роботи. Комунальники просять не залишати машини на узбіччях.

Так, вдень 11 лютого і вночі 12 лютого очікується значний сніг, також 12-13 лютого – значне зниження температури. Через негоду закрили школи і садки в Києві до кінця тижня.

Раніше ми писали, що в Україні продовжує вирувати негода. За прогнозами синоптиків, по всій країні очікується сніг, хуртовини, ожеледь і дощі.

Нагадаємо, 8 лютого у всіх областях вирувала негода – снігопади, мокрий сніг, крижаний дощ, ожеледь і сильний вітер до 12 м/с. У деяких регіонах були морози до -23 градусів. ДСНС разом з місцевою владою розгорнули майже 5 тисяч пунктів обігріву по країні.

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