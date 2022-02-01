Транспорт затримується, а затори скували столицю – де не проїхати у Києві (карта)

Рух ускладнений на кількох вулицях столиці

У столиці затори та затримується транспорт. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 1 лютого, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Також у столиці ускладнений рух.

Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію на дорогах Києва.

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Що з транспортом?

Затримується рух автобусів №46 через проведення ярмарку. Рух автобусів №46 організований без заїзду на вул. Нікітенка.

Також затримується рух трамваїв №8К, 29К на вул. Ялтинська – вул. Привокзальна з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Що із заторами?

Станом на ранок 1 лютого у Києві утворився затор на Броварському проспекті – затримка до 5 хвилин.

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Також рух ускладнений на бульварі Тараса Шевченка та вулиці Жилянська.

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Затори у столиці 1 лютого. Карта

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме ДТП.