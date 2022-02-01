Транспорт затримується, а затори скували столицю – де не проїхати у Києві (карта)

У вівторок, 1 лютого, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Також у столиці ускладнений рух.
Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію на дорогах Києва.
Що з транспортом?
Затримується рух автобусів №46 через проведення ярмарку. Рух автобусів №46 організований без заїзду на вул. Нікітенка.
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Також затримується рух трамваїв №8К, 29К на вул. Ялтинська – вул. Привокзальна з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Що із заторами?
Станом на ранок 1 лютого у Києві утворився затор на Броварському проспекті – затримка до 5 хвилин.
Також рух ускладнений на бульварі Тараса Шевченка та вулиці Жилянська.
Затори у столиці 1 лютого. Карта
Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
На комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме ДТП.
"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".
Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.
"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, по окремих лініях. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".
Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.