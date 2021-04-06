Транспортний колапс у Києві через локдаун: велосипеди розкуповують як гарячі пиріжки

Кияни через проблеми з транспортом під час жорсткого локдаунурозкуповують велосипеди як гарячі пиріжки, повідомляє кореспондент "Сьогодні".
Як розповів нам продавець біля станції метро "Почайна", в ці дні він продає по кілька велосипедів на день. Ціни варіюються від 3400 до 4200 гривень.
"Будьте готові до того, що локдаун триватиме ще місяць", – рекламує свій товар.
Яка ситуація на дорогах була в перший день локдауну, читайте в нашому спецонлайні.
Всі подробиці в спецтемі Жорсткий локдаун в Києві
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