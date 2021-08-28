Три станції метро в Києві можуть закрити через футбол

Київський метрополітен може змінити роботу сьогодні, 28 серпня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу Динамо – Колос. Зокрема можуть бути закриті на вхід станції:
- "Олімпійська"
- "Палац спорту"
- "Площа Льва Толстого".
Крім того, може застосовуватися не повна заборона входу на станції, а його часткове обмеження, повідомила пресслужба столичного метрополітену.
"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Просимо вибачення за можливі незручності", – йдеться в повідомленні.
6-й тур чемпіонату України з футболу
C 27 по 29 серпня проходить 6-й тур чемпіонату України з футболу. 28 серпня відбудуться такі матчі:
- 14:00. Інгулець – Маріуполь;
- 17:00. Металіст 1925 – Дніпро-1;
- 19:30. Динамо – Колос.
Станцію метро "Київська" в Москві назвали "Хохловською"
29 серпня гратимуть:
- 14:00. Десна – Верес;
- 17:00. Минай – Шахтар;
- 19:30. Зоря – Ворскла;
- 19:30. Рух – Львів.
Раніше сайт "Сьогодны" також писав про таємниці київського метрополітену: