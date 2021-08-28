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Три станції метро в Києві можуть закрити через футбол

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
28 серпня, 14:05
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Столичний метрополітен попередив про можливі обмеження в роботі станцій 28 серпня
Вхід на три станції можуть обмежити або закрити
Вхід на три станції можуть обмежити або закрити / Фото: Сьогодні, Twitter

Київський метрополітен може змінити роботу сьогодні, 28 серпня, у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу Динамо – Колос. Зокрема можуть бути закриті на вхід станції:

  • "Олімпійська"
  • "Палац спорту"
  • "Площа Льва Толстого".
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Крім того, може застосовуватися не повна заборона входу на станції, а його часткове обмеження, повідомила пресслужба столичного метрополітену.

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Просимо вибачення за можливі незручності", – йдеться в повідомленні.

6-й тур чемпіонату України з футболу

C 27 по 29 серпня проходить 6-й тур чемпіонату України з футболу. 28 серпня відбудуться такі матчі:

  • 14:00. Інгулець – Маріуполь;
  • 17:00. Металіст 1925 – Дніпро-1;
  • 19:30. Динамо – Колос.

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29 серпня гратимуть:

  • 14:00. Десна – Верес;
  • 17:00. Минай – Шахтар;
  • 19:30. Зоря – Ворскла;
  • 19:30. Рух – Львів.
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Раніше сайт "Сьогодны" також писав про таємниці київського метрополітену:

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