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У "Рози Вітрів" поповнення. У міжнародний аеропорт "Бориспіль" прилетів авіалайнер

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 серпня, 15:30
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Він випущений в 2014 році і раніше літав в тайванській авіакомпанії Transasia Airlines, яка збанкрутувала в 2016 році
Хвости літаків "Роза Вітрів". Фото: колаж "Сьогодні"
Хвости літаків "Роза Вітрів". Фото: колаж "Сьогодні"

П'ятий регіональний турбогвинтовий літак ATR 72-600 для "Рози Вітрів" (Windrose) 19 серпня прибув в аеропорт міжнародний аеропорт "Бориспіль". Авіалайнер передала авіакомпанії лізингова компанія Nordic Aviation Capital.

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Про це повідомляє avianews.

Авіалайнер має заводський номер 1222. Міжнародні авіаційні реєстри показують, що він випущений в 2014 році і раніше літав в тайванській авіакомпанії Transasia Airlines, яка збанкрутувала в 2016 році. Після цього інші авіакомпанії не використовували повітряне судно для комерційних перевезень пасажирів.

"У державному реєстрі цивільних повітряних суден України зазначено, що цей ATR 72-600 вже отримав українську реєстрацію UR-RWE", – йдеться в повідомленні.

Розвиток флоту "Рози Вітрів"

У червні представник "Рози Вітрів" Олександр Тришкин заявив, що авіакомпанія планує отримати два ATR 72-600 в липні. В кінці 2019 року "Роза Вітрів" заявила про підписання угоди про наміри лізингу восьми ATR 72-600 з постачанням протягом 2020-2022 років.

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Зараз у авіакомпанії в парку п'ять ATR 72-600. Вони є відносно свіжими повітряними судами на ринку України – випущені в 2014, 2015 і 2017 роках. Такі авіалайнери можуть перевозити 72 пасажири.

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У "Розі Вітрів" вони виконують в основному рейси по Україні, але в деяких випадках авіакомпанія використовує літаки для польотів за кордон за маршрутами з низьким попитом.

Основним недоліком ATR 72-600 є менша крейсерська швидкість польоту в порівнянні з реактивними літаками. Через це час у дорозі під час польоту на відстань 500-1000 км збільшується приблизно на 20-40 хвилин в одну сторону.

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