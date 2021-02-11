"У тебе вийде": у Києві Merсedes витягнув із замету величезну фуру (відео)

Сьогодні в Києві багатотонну фуру на буксир взяв автомобіль Merсedes.

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Відеоролик з дивним порятунком з'явився в групі KIEVMAP в Telegram.

Ніхто не очікував, що зі снігового замету величезну вантажівку витягне легкова машина.

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Як видно з кадрів, порятунок "гіганта" зі снігового замету було нелегкою справою. На шоу зібралися подивитися міські роззяви, під схвальні вигуки яких легковик витяг вантажівку.

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"Давай, у тебе вийде, молодець, красень", – кричала підтримка.

Раніше ми писали, що на дорогах Києва сьогодні триває транспортний колапс в результаті затяжного снігопаду.

Також ми писали, що сьогодні в будівлі Київради потекла дах.

Відео: Сьогодні

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