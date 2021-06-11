"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси Київ – аеропорт "Бориспіль": розклад

"Укрзалізниця" від сьогодні запускає додаткові рейси з Києва в аеропорт "Бориспіль" у зв'язку з різким збільшенням пасажиропотоку з приходом літа.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У компанії зазначили, що попит пасажирів на експрес із Києва в аеропорт і назад зростає. Так, у травні заповненість цього маршруту в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%.
Тому з 11 червня по цьому маршруту почне курсувати відремонтований рейковий автобус Pesa. Тепер експрес курсуватиме частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках у день буде 22 пари рейсів.
Розклад нових рейсів за маршрутом Київ-Пасажирський – аеропорт "Бориспіль":
- № 804 – відправка о 01:00, прибуття о 01:40;
- № 808 – відправка о 03:00, прибуття о 03:40;
- № 810 – відправка о 04:52, прибуття о 05:32;
- № 812 – відправка о 05:43, прибуття о 06:23;
- № 838 – відправка о 15:45, прибуття о 16:25;
- № 852 – відправка о 20:42, прибуття о 21:22.
За маршрутом аеропорт "Бориспіль" – Київ-Пасажирський:
- № 801 – відправка о 00:58, прибуття о 01:41;
- № 805 – відправка о 02:48, прибуття о 03:33;
- № 809 – відправка о 05:37, прибуття о 06:20;
- № 811 – відправка о 06:43, прибуття о 07:30;
- № 837 – відправка о 16:38, прибуття о 17:19;
- № 851 – відправка о 21:28, прибуття о 22:10;
- № 857 – відправка о 23:56, прибуття в 00:38.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях "Укрзалізниця" відновила поїзд Черкаси – Львів. Поїзд 95/96 "Тясмин" матиме 22 зупинки у всіх областях від Дніпра до Галичини.