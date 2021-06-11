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"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси Київ – аеропорт "Бориспіль": розклад

11 червня 2021 14:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У компанії пояснили, що з приходом літа пасажиропотік збільшився на 30% – тепер експрес курсуватиме частіше

"Укрзалізниця" від сьогодні запускає додаткові рейси з Києва в аеропорт "Бориспіль" у зв'язку з різким збільшенням пасажиропотоку з приходом літа.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

У компанії зазначили, що попит пасажирів на експрес із Києва в аеропорт і назад зростає. Так, у травні заповненість цього маршруту в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%.

Тому з 11 червня по цьому маршруту почне курсувати відремонтований рейковий автобус Pesa. Тепер експрес курсуватиме частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках у день буде 22 пари рейсів.

Розклад нових рейсів за маршрутом Київ-Пасажирський – аеропорт "Бориспіль":

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  • № 804 – відправка о 01:00, прибуття о 01:40;
  • № 808 – відправка о 03:00, прибуття о 03:40;
  • № 810 – відправка о 04:52, прибуття о 05:32;
  • № 812 – відправка о 05:43, прибуття о 06:23;
  • № 838 – відправка о 15:45, прибуття о 16:25;
  • № 852 – відправка о 20:42, прибуття о 21:22.
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За маршрутом аеропорт "Бориспіль" – Київ-Пасажирський:

  • № 801 – відправка о 00:58, прибуття о 01:41;
  • № 805 – відправка о 02:48, прибуття о 03:33;
  • № 809 – відправка о 05:37, прибуття о 06:20;
  • № 811 – відправка о 06:43, прибуття о 07:30;
  • № 837 – відправка о 16:38, прибуття о 17:19;
  • № 851 – відправка о 21:28, прибуття о 22:10;
  • № 857 – відправка о 23:56, прибуття в 00:38.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях "Укрзалізниця" відновила поїзд Черкаси – Львів. Поїзд 95/96 "Тясмин" матиме 22 зупинки у всіх областях від Дніпра до Галичини.

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