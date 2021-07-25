"Укрзалізниця" оголосила додаткові електропоїзди з Києва в передмістя

З розкладом руху електропоїздів можна ознайомитися на сайті "Укрзалізниці" і на інформаційних дошках станцій

Станция Яготин. Фото: коллаж "Сьогодні"

Для зручних подорожей і поліпшення обслуговування пасажирів у приміському сполученні Києва з 26 липня 2021 року "Укрзалізниця" призначає додаткові електропоїзди до станції Яготин, Баришівка і Гребінка, які курсуватимуть щодня, крім вихідних.

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Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Так, електропоїзд № 6831 Яготин – Київ (Дарниця) відправляється з Яготина в 4:23 і прибуває на станцію Дарниця в 6:16.

Електропоїзд № 6832 Київ (Дарниця) – Баришівка відправляється зі станції Дарниця в 06.35 і прибуває на станцію Баришівка о 07:19.

Електропоїзд № 6833 Баришівка – Київ-Волинський відправляється зі станції Баришівка о 07:43 і прибуває на станцію Київ-Волинський о 09:23.

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Електропоїзд № 6814 Київ-Волинський – Баришівка відправляється зі станції Київ-Волинський о 14:38, прибуває на станцію Баришівка о 16:29.

Електропоїзд № 6835 Баришівка – Київ (платформа Північна) відправляється зі станції Баришівка о 16:44, прибуває до Києва (платформа Північна) о 18:08.

Електропоїзд № 6834 Київ (платформа Північна) – Баришівка відправляється з Києва (платформа Північна) о 18:18, прибуває на станцію Баришівка о 19:51.

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Електропоїзд № 6837 Баришівка – Київ (платформа Північна) відправляється зі станції Баришівка о 20:03, прибуває до Києва (платформа Північна) о 21:17.

Електропоїзд № 6836 Київ (платформа Північна) – Яготин відправляється з Києва (платформа Північна) о 21:27, прибуває на станцію Яготин о 23:45.

Також продовжено маршрут електропоїзда №6822, який курсуватиме у сполученні Київ (платформа Північна) – Гребінка, і електропоїзди №6803, який курсуватиме в поєднанні Гребінка – Київ (платформа Північна).

Раніше ми писали, що "Укрзалізниця" хоче знову підняти тарифи.

Нагадаємо, продажу вантажівок в Україні побили рекорд за 8 років. Це теж підтверджує думку про те, що бізнес переходить з залізниці на автомобільні перевезення.