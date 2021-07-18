"Укрзалізниця" запускає нову електричку з Києва в "Бориспіль"

У Бориспіль їздитиме ще один рейковий автобус Pesa

Кількість рейсів Pesa залишиться незмінною / Фото: колаж "Сьогодні"

Компанія "Укрзалізниця" додає ще один рейковий автобус Pesa на експрес з Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" і зворотно.

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Про це повідомляє "Укрзалізниця".

"Кількість рейсів Pesa залишиться незмінною: їх буде 22 пари, як і зараз. Проте кількість місць у пікові години буде збільшено: тепер у найбільш завантажений час маршрутом курсуватиме здвоєний Pesa, що дозволить перевозити 162 пасажири замість 81 за один рейс", - йдеться у повідомленні.

Це пов'язано з зростання попиту пасажирів на експрес. Лише за одну добу, 14 червня, "Укрзалізниця" перевезла за цим маршрутом близько 4 тис. пасажирів, що є рекордом з моменту відновлення пасажирського руху за цим напрямком після карантинних обмежень.

Причиною міг стати ремонт автотраси Київ – Бориспіль, тому і зросло навантаження на залізницю.

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Нагадаємо, між станціями Вільча і Янов "Укрзалізниця" закінчила реконструкцію колії. Колія об'єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з основною залізничною мережею.

Раніше ми писали, що в Закарпатській області "Укрзалізниця" планує розібрати ділянку Іршава – Приборжавське легендарної Боржавської вузькоколійки.