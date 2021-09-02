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"Укрзалізниця" запустила додаткову електричку з зупинкою в Броварах: маршрут та графік

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
2 вересня, 14:37
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Дістатись електропотягом до Києва можна всього лише за 36 хвилин
Сучасний потяг їздитиме за маршрутом "Київ - Ніжин"/Фото: колаж "Сьогодні"
Сучасний потяг їздитиме за маршрутом "Київ - Ніжин"/Фото: колаж "Сьогодні"

Компанія "Укрзалізниця" запустили додатковий сучасний електропотяг за маршрутом "Київ-Ніжин", який зупинятиметься в Броварах.

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Про це повідомляє КОДА.

"З Броварів він відправлятиметься о 07:02 і прибуватиме до Києва на Північну платформу вже о 07:38. У зворотньому напрямку рушатиме зі столиці о 17:03 і прибуватиме до Броварів о 17:47", - йдеться у повідомленні.

Квиток на електропотяг коштує 15 гривень, а дістатись ним з Броварів можна всього лише за 36 хвилин.

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Електричка обладнана всіма зручностями для пасажирів. У ній є тримачі для велосипедів, спеціальні місця та туалети для людей із інвалідністю, столики для пеленання малюків та інше.

Найближчі плани "Укрзалізниці"

Наразі компанія:

  • закуповує 100 пасажирських вагонів українського виробництва;
  • нарощує темпи капітально-відновлювальних ремонтів;
  • проєктує принципово нові типи плацкартних вагонів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що:

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