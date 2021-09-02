"Укрзалізниця" запустила додаткову електричку з зупинкою в Броварах: маршрут та графік

Компанія "Укрзалізниця" запустили додатковий сучасний електропотяг за маршрутом "Київ-Ніжин", який зупинятиметься в Броварах.
Про це повідомляє КОДА.
"З Броварів він відправлятиметься о 07:02 і прибуватиме до Києва на Північну платформу вже о 07:38. У зворотньому напрямку рушатиме зі столиці о 17:03 і прибуватиме до Броварів о 17:47", - йдеться у повідомленні.
Квиток на електропотяг коштує 15 гривень, а дістатись ним з Броварів можна всього лише за 36 хвилин.
Електричка обладнана всіма зручностями для пасажирів. У ній є тримачі для велосипедів, спеціальні місця та туалети для людей із інвалідністю, столики для пеленання малюків та інше.
Найближчі плани "Укрзалізниці"
Наразі компанія:
- закуповує 100 пасажирських вагонів українського виробництва;
- нарощує темпи капітально-відновлювальних ремонтів;
- проєктує принципово нові типи плацкартних вагонів.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що:
- "Укрзалізниця" почала тестувати потяг Stadler FLIRT для запуску на маршруті приміського сполучення Києва та міської електрички.
- в межах президентської програми "Велике будівництво""Укрзалізниця" (УЗ) починає електрифікацію ділянки Черкаси – ім. Т. Шевченка. Це дозволить поліпшити залізничне сполучення, зменшити експлуатаційні витрати, а також викиди в навколишнє середовище.