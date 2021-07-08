"Укрзалізниця" запустила нові поїзди між Києвом і Білою Церквою: розклад

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на три напрямки / Фото: Flickr
Раніше "Укрзалізниця" прискорила поїзд з Києва до Бердянська, а тепер запустила два нових ранкових і вечірніх рейси в передмістя столиці між Києвом і Білою Церквою.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Курсуватимуть обидва поїзди будніми днями, причому час їхнього шляху буде скорочено на 20 хвилин.
Поїзд № 7027/7028 Біла Церква – Київ:
- Біла Церква – 6:17;
- Устинівка – 6:29;
- Фастів-2 – 6:39;
- Фастів-1 – 6:47;
- Сорочий Брод – 6:57;
- Мотовилівка – 7:03;
- Васильків-1 – 7:10;
- Боярка – 7:19;
- Вишневе – 7:25;
- Київ-Волинський – 7:30;
- Київ-Пасажирський – 7:40.
Поїзд № 7045/7046 Київ – Біла Церква:
- Київ-Пасажирський – 18:05;
- Київ-Волинський – 18:15;
- Вишневе – 18:20;
- Боярка – 18:26;
- Васильків-1 – 18:35;
- Мотовилівка – 18:42;
- Сорочий Брод – 18:48;
- Фастів-1 – 18:56;
- Фастів-2 – 19:06;
- Устинівка – 19:16;
- Біла Церква – 19:28.
Зазначається, що 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій "Укрзалізниці" погодилися компенсувати територіальні громади Білої Церкви і Фастів.
Нагадаємо, що з 7 липня поїзд № 117/118 сполученням Чернівці – Чернігів з 7 липня відновив щоденне курсування замість курсування через день.
А в червні Авдіївку в Донецькій області і Дніпро з'єднав новий залізничний маршрут. Час в дорозі – 4,5 години.