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"Укрзалізниця" запустила нові поїзди між Києвом і Білою Церквою: розклад

8 липня 2021 7:06

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Курсуватимуть ранковий і вечірній поїзди будніми днями, причому час їхнього шляху буде скорочено на 20 хвилин

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на три напрямки

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на три напрямки / Фото: Flickr

Раніше "Укрзалізниця" прискорила поїзд з Києва до Бердянська, а тепер запустила два нових ранкових і вечірніх рейси в передмістя столиці між Києвом і Білою Церквою.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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Курсуватимуть обидва поїзди будніми днями, причому час їхнього шляху буде скорочено на 20 хвилин.

    Поїзд № 7027/7028 Біла Церква – Київ:

    • Біла Церква – 6:17;
    • Устинівка – 6:29;
    • Фастів-2 – 6:39;
    • Фастів-1 – 6:47;
    • Сорочий Брод – 6:57;
    • Мотовилівка – 7:03;
    • Васильків-1 – 7:10;
    • Боярка – 7:19;
    • Вишневе – 7:25;
    • Київ-Волинський – 7:30;
    • Київ-Пасажирський – 7:40.

    Поїзд № 7045/7046 Київ – Біла Церква:

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    • Київ-Пасажирський – 18:05;
    • Київ-Волинський – 18:15;
    • Вишневе – 18:20;
    • Боярка – 18:26;
    • Васильків-1 – 18:35;
    • Мотовилівка – 18:42;
    • Сорочий Брод – 18:48;
    • Фастів-1 – 18:56;
    • Фастів-2 – 19:06;
    • Устинівка – 19:16;
    • Біла Церква – 19:28.

    Зазначається, що 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій "Укрзалізниці" погодилися компенсувати територіальні громади Білої Церкви і Фастів.

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    Нагадаємо, що з 7 липня поїзд № 117/118 сполученням Чернівці – Чернігів з 7 липня відновив щоденне курсування замість курсування через день.

    А в червні Авдіївку в Донецькій області і Дніпро з'єднав новий залізничний маршрут. Час в дорозі – 4,5 години.

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