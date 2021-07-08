"Укрзалізниця" запустила нові поїзди між Києвом і Білою Церквою: розклад

Курсуватимуть ранковий і вечірній поїзди будніми днями, причому час їхнього шляху буде скорочено на 20 хвилин

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на три напрямки / Фото: Flickr

Раніше "Укрзалізниця" прискорила поїзд з Києва до Бердянська, а тепер запустила два нових ранкових і вечірніх рейси в передмістя столиці між Києвом і Білою Церквою.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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Курсуватимуть обидва поїзди будніми днями, причому час їхнього шляху буде скорочено на 20 хвилин.

Поїзд № 7027/7028 Біла Церква – Київ:

Біла Церква – 6:17;

Устинівка – 6:29;

Фастів-2 – 6:39;

Фастів-1 – 6:47;

Сорочий Брод – 6:57;

Мотовилівка – 7:03;

Васильків-1 – 7:10;

Боярка – 7:19;

Вишневе – 7:25;

Київ-Волинський – 7:30;

Київ-Пасажирський – 7:40.

Поїзд № 7045/7046 Київ – Біла Церква:

Київ-Пасажирський – 18:05;

Київ-Волинський – 18:15;

Вишневе – 18:20;

Боярка – 18:26;

Васильків-1 – 18:35;

Мотовилівка – 18:42;

Сорочий Брод – 18:48;

Фастів-1 – 18:56;

Фастів-2 – 19:06;

Устинівка – 19:16;

Біла Церква – 19:28.

Зазначається, що 100% витрат за перевезення громадян пільгових категорій "Укрзалізниці" погодилися компенсувати територіальні громади Білої Церкви і Фастів.

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Нагадаємо, що з 7 липня поїзд № 117/118 сполученням Чернівці – Чернігів з 7 липня відновив щоденне курсування замість курсування через день.

А в червні Авдіївку в Донецькій області і Дніпро з'єднав новий залізничний маршрут. Час в дорозі – 4,5 години.