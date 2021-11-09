Знищив шість автомобілів у Києві: водій таксі Bolt потрапив у масштабну ДТП (фото)

У Києві сьогодні сталася масштабна ДТП. Аварія сталася на вулиці Бажана, неподалік метро "Харківська".
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Водій таксі Bolt злетів у повітрі та зробив сальто.
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"Зачепив дві машини, вилетів на стоянку та знищив ще чотири автомобілі. І потім зручно припаркувався на даху ні в чому не винного транспортного засобу", – пишуть у Мережі.
На місці працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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