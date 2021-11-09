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Знищив шість автомобілів у Києві: водій таксі Bolt потрапив у масштабну ДТП (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
9 листопада, 18:35
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Поки невідомо, чому водій не впорався з керуванням – авто зробило сальто у повітрі
Поліція з'ясовує обставини інциденту
Поліція з'ясовує обставини інциденту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сьогодні сталася масштабна ДТП. Аварія сталася на вулиці Бажана, неподалік метро "Харківська".

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

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Водій таксі Bolt злетів у повітрі та зробив сальто.

"Зачепив дві машини, вилетів на стоянку та знищив ще чотири автомобілі. І потім зручно припаркувався на даху ні в чому не винного транспортного засобу", – пишуть у Мережі.

Аварія на вулиці Миколи Бажана
Аварія на вулиці Миколи Бажана / Фото: dtp.kiev.ua

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На місці працювали правоохоронці. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Аварія на вулиці Миколи Бажана
Аварія на вулиці Миколи Бажана / Фото: dtp.kiev.ua

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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