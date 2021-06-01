Влаштували темну: в київській підземці зупинився поїзд і відключили світло

Кияни обговорюють відео в соціальних мережах, де вагон метро пригальмував в тунелі, а в салоні зникло світло. Люди стоять в напівтемряві і тримаються за поручні.

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У Київському метрополітені прокоментували відключення електрики в вагоні метро.

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"Міг статися збій сигналу на лінії – це 10-15 секунд. Пройшло перезавантаження і поїзд поїхав далі. Такі випадки у нас навіть не фіксуються. Я розумію всі ці хайпові відео, але такі ситуації абсолютно не впливають на роботу метрополітену. У нас немає ніяких технічних неполадок. Зараз метро працює в звичайному режимі. Нехай люди борються зі своїми страхами і спокійно користуються метрополітеном", – повідомили сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

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Раніше ми писали, що в Київському метрополітені встановили рекорд з перетягування поїзда.

Нагадаємо, київська молодь влаштувала вечірку в вагоні метро. У вагоні голосно грала музика, а підлітки танцювали. Затягли в метро навіть діджейський пульт.