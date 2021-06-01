Русский
$ 27,47
33,51
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

Влаштували темну: в київській підземці зупинився поїзд і відключили світло

1 червня, 15:36

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Зараз метро працює в звичайному режимі

Кияни обговорюють відео в соціальних мережах, де вагон метро пригальмував в тунелі, а в салоні зникло світло. Люди стоять в напівтемряві і тримаються за поручні.

Реклама

У Київському метрополітені прокоментували відключення електрики в вагоні метро.

Читайте також: Квартири біля метро: наскільки дорожче інших і чого потрібно побоюватися

"Міг статися збій сигналу на лінії – це 10-15 секунд. Пройшло перезавантаження і поїзд поїхав далі. Такі випадки у нас навіть не фіксуються. Я розумію всі ці хайпові відео, але такі ситуації абсолютно не впливають на роботу метрополітену. У нас немає ніяких технічних неполадок. Зараз метро працює в звичайному режимі. Нехай люди борються зі своїми страхами і спокійно користуються метрополітеном", – повідомили сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Реклама

Раніше ми писали, що в Київському метрополітені встановили рекорд з перетягування поїзда.

Нагадаємо, київська молодь влаштувала вечірку в вагоні метро. У вагоні голосно грала музика, а підлітки танцювали. Затягли в метро навіть діджейський пульт.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коли подорожчає проїзд у Києві? Ми дізналися про дату
Коли подорожчає проїзд у Києві? Ми дізналися про датуТранспорт
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)
У Києві невідомий кинув пляшку з бензином в салон тролейбуса: є постраждалі (оновлено)Транспорт
Наскільки подорожчає проїзд у Київському метрополітені? Експерти зробили прогноз
Наскільки подорожчає проїзд у Київському метрополітені? Експерти зробили прогнозТранспорт
Під Києвом страшне ДТП: рух ускладнений (відео)
Під Києвом страшне ДТП: рух ускладнений (відео)Транспорт
У Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколіс і самокатів
У Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколіс і самокатівТранспорт
20 гривень і 5 копійок. Новий тариф на проїзд в метро можуть оголосити наступного тижня
20 гривень і 5 копійок. Новий тариф на проїзд в метро можуть оголосити наступного тижняТранспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти