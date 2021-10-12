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В аеропорту "Бориспіль" ніде паркуватися? Ми перевірили чутки

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
12 жовтня, 08:00
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У Мережі пишуть, нібито поруч з терміналом D немає вільних місць і простіше їхати в аеропорт на таксі – що відповіли в пресслужбі
У Мережі пишуть, нібито на парковці в "Борисполі" закінчилися місця
У Мережі пишуть, нібито на парковці в "Борисполі" закінчилися місця / Фото: Колаж: Сьогодні

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" виник дефіцит місць для тривалої стоянки автомобілів, а саме на багаторівневому паркінгу поруч з терміналом D.

Сайт "Сьогодні" перевірив, чи правда це.

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Повідомляється, що вільних місць немає, а деякі автовласники залишають автомобілі у проїздах. Люди пишуть, що простіше добиратися в аеропорт на таксі, щоб не мучитися з проблемою, де залишити машину.

Що сказали в аеропорту?

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" запевняють, що біля терміналу D вистачає паркувальних місць для всіх охочих. Загальний рівень завантаженості – близько 75%.

"Станом на 11 жовтня біля терміналу D можна припаркувати автомобілі на тривалий строк на 1 і 2 поверхах багаторівневого паркінгу. Також працюють паркувальні майданчики – Р5, Р6, Р7, Р8. На короткочасних майданчиках можна припаркувати автомобіль більш ніж на добу", – сказали в пресслужбі аеропорту.

Там додають, що ремонтні роботи ведуться на паркувальних майданчик Р1 і Р3. Їх планують відкрити для автомобілістів на наступному тижні.

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