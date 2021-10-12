В аеропорту "Бориспіль" ніде паркуватися? Ми перевірили чутки

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" виник дефіцит місць для тривалої стоянки автомобілів, а саме на багаторівневому паркінгу поруч з терміналом D.
Сайт "Сьогодні" перевірив, чи правда це.
Повідомляється, що вільних місць немає, а деякі автовласники залишають автомобілі у проїздах. Люди пишуть, що простіше добиратися в аеропорт на таксі, щоб не мучитися з проблемою, де залишити машину.
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Що сказали в аеропорту?
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" запевняють, що біля терміналу D вистачає паркувальних місць для всіх охочих. Загальний рівень завантаженості – близько 75%.
"Станом на 11 жовтня біля терміналу D можна припаркувати автомобілі на тривалий строк на 1 і 2 поверхах багаторівневого паркінгу. Також працюють паркувальні майданчики – Р5, Р6, Р7, Р8. На короткочасних майданчиках можна припаркувати автомобіль більш ніж на добу", – сказали в пресслужбі аеропорту.
Там додають, що ремонтні роботи ведуться на паркувальних майданчик Р1 і Р3. Їх планують відкрити для автомобілістів на наступному тижні.
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