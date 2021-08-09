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В аеропорту "Бориспіль" відкрили пункт вакцинації. Як отримати щеплення

9 серпня 2021 15:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У приміщенні терміналу D на 1 поверсі можна отримати щеплення від коронавірусу з 9:00 до 15:00. Медики будуть працювати щодня

В аеропорту "Бориспіль" можуть вакцинуватися всі охочі громадяни України. Колаж "Сьогодні"

В аеропорту "Бориспіль" можуть вакцинуватися всі охочі громадяни України. Колаж "Сьогодні"

В Україні відкрили пункт масової вакцинації у ще одному аеропорту. З 9 серпня отримати щеплення можна і в "Борисполі".

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Про це повідомили на сторінці міжнародного аеропорту.

Як і коли можна вакцинуватися?

Вакцинація буде проходити у приміщенні терміналу D на 1 поверсі, щодня з 9:00 до 15:00.

Щепитися вакциною CoronoVac і Pfizer можуть усі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, які потребують додаткового захисту.

Вакцинацію проводять безкоштовно, без попереднього запису, у форматі живої черги.

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Що треба взяти з собою:

  • паспорт громадянина України або його копію;
  • ідентифікаційний код;
  • мобільний телефон.

Пункт відкрили згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я України. Вакцинацію проводить бригада КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".

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Правила перетину кордону під час епідемії

Для іноземців при перетині кордону з Україною обов'язкова самоізоляція. Контролювати їх будуть за допомогою програми "Вдома". Вона призначена для контакту з людиною і контролю за дотриманням самоізоляції.

Як проходить контроль?

  • Людині на самоізоляції у додатку приходять повідомлення у довільні проміжки часу вдень.
  • Протягом 15 хвилин користувач робить фото особи і відправляє у систему.
  • Програма порівнює фото з тим, що людина робила під час встановлення і перевіряє геолокацію телефону в момент фотографування.

Нагадаємо, в Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція.

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Крім того, у зв'язку зі зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один поїзд з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також збільшили місткість вже наявних рейсів.

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