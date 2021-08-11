В аеропорту "Бориспіль" три рейси в Одесу полетіли з запізненням: що сталося

В авіакомпанії МАУ нам повідомили, що затримка рейсу в Одесу пов'язана з заміною борту

Пасажирам довелося чекати відправки кілька годин. Фото: колаж "Сьогодні"

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримується три рейси в Одесу. На табло терміналу зазначено, що вони повинні були вилетіти о 9:50, але виліт перенесений на 13:15.

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В аеропорту "Бориспіль" сайту "Сьогодні" повідомили, що затримка рейсу сталася не з їхньої вини.

"Мова йде про один рейс. Є таке визначення, як код-шерінг – це угода про експлуатацію рейсу певної авіакомпанії відразу декількома авіаперевізниками. Що стосується рейсу PS55 – авіакомпанії МАУ, то там дійсно є невелика затримка рейсу. Він повинен був вилетіти о 9:50, але рейс перенесений на 13:15. Це сталося не з вини аеропорту. Причини потрібно дізнаватися безпосередньо у авіаперевізника", – повідомили сайту "Сьогодні" в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

В авіакомпанії МАУ нам повідомили, що затримка рейсу в Одесу пов'язана з заміною борту.

"Нам довелося замінити літак. Це пов'язано з урахуванням щільності навігації і проведеної оптимізації флоту. На жаль, таке буває в пік сезону", – повідомили сайту "Сьогодні" в прес-службі авіакомпанії МАУ.

Табло на сайті аеропорту. Фото: скрін

Це не перший випадок

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У міжнародному аеропорту "Бориспіль" протягом минулого тижня практично щодня затримували рейси на популярні курорти – в Єгипет і Туреччину.

Також ми писали, що в "Борисполі" скасували рейс до Риму. Зв'язатися з представниками компанії Ryanair тоді не вдалося.

Відзначимо, що в разі таких затримок рейсу авіакомпанія зобов'язана подбати про пасажирів, які очікують вильоту – надати їм їжу і воду.

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