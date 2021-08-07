Русский
$ 26,94
31,9
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

В аеропорту "Бориспіль" почастішали крадіжки. У пасажира зникли два iPhone

7 серпня 2021 9:30

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

27 людей написали заяви про крадіжки в поліцію, а у одного з них вкрали два дорогих гаджета

В "Борисполі" у людей пропадають речі - найчастіше годинники, мобільні телефони та грошові кошти / Фото: колаж "Сьогодні"

В "Борисполі" у людей пропадають речі - найчастіше годинники, мобільні телефони та грошові кошти / Фото: колаж "Сьогодні"

В аеропорту "Бориспіль" буває неспокійно – з початку 2021 року в поліцію звернулися 27 пасажирів, які заявили про крадіжку особистих речей. І це незважаючи на те, що співробітники поліції цілодобово чергують на території терміналу.

Реклама

Про це повідомляє "Сьогодні".

Що сталося?

"З початку 2021 року до чергової частини відділення поліції №1 надійшло 27 заяв і повідомлень, за якими порушено кримінальні провадження у ст. 185 (Крадіжка). В основному це повідомлення про крадіжки особистих речей пасажирів, таких як: годинник, мобільні телефони, грошові кошти", – розповідають в поліції Київської області.

Читайте також: Як і де пройти тест в аеропорту "Бориспіль": скільки це коштує

В кінці травня в відділення поліції № 1 (аеропорт Бориспіль) звернувся громадянин України, який прилетів літаком рейсу "Дубай – Київ" і повідомив, що з його багажу зникли два мобільні телефони Apple iPhone.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що процес розвантаження багажу пасажирів в аеропорту "Бориспіль" відбувається згідно з технологічним процесом, без порушень і під контролем працівників аеропорту, як візуально, так і шляхом проведення зйомки відеореєстратором.

"Правоохоронцями були переглянуті відеозаписи обслуговування багажу пасажирів, які прибули рейсу" Дубай-Київ ", факт крадіжки з багажу громадянина України мобільних телефонів свого підтвердження не знайшов. Слідством було встановлено, що крадіжку було скоєно не на території України", – відзначають в поліції області.

Реклама

Нагадаємо, що для іноземців, при перетині кордону з Україною обов'язкова самоізоляція. Скасувати її може лише наявність негативного тесту на коронавірус. Контролювати іноземців будуть за допомогою програми "Вдома". Вона призначена для контакту з особою і контролю за дотриманням самоізоляції на час карантину. Контроль здійснюється за допомогою регулярних повідомлень в додатку в довільні проміжки часу протягом дня і перевірки відповідності фотографії особі людини з еталонної фотографії, зробленої під час установки мобільного додатка, і геолокації мобільного телефону в момент фотографування. У разі отримання повідомлення громадянину необхідно протягом 15 хвилин за допомогою програми зробити фото свого обличчя на тлі навколишнього середовища, тому варто тримати свій смартфон завжди поруч. Повідомлення в нічний час турбувати не будуть.

Раніше ми повідомляли, що:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Не для простих людей. Як у міжнародному аеропорту
Не для простих людей. Як у міжнародному аеропорту "Бориспіль" обслуговують віпівТранспорт
Киянам показали нові маршрутки: які на вигляд і шо там буде нового (фото, відео)
Киянам показали нові маршрутки: які на вигляд і шо там буде нового (фото, відео)Транспорт
У Києві п'яна дружина митника сіла за кермо і влаштувала конфлікт з копами: в службі спростували (оновлено)
У Києві п'яна дружина митника сіла за кермо і влаштувала конфлікт з копами: в службі спростували (оновлено)Надзвичайні події
У
У "Борисполі" майже на 10 годин затримується рейс до ТуреччиниТранспорт
В
В "Борисполі" посилять правила в'їзду до України. Для кого обов'язкова самоізоляціяТранспорт
У метро Києва чоловіка побили за їзду без маски (відео)
У метро Києва чоловіка побили за їзду без маски (відео)Транспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти