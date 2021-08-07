В аеропорту "Бориспіль" почастішали крадіжки. У пасажира зникли два iPhone

27 людей написали заяви про крадіжки в поліцію, а у одного з них вкрали два дорогих гаджета

В "Борисполі" у людей пропадають речі - найчастіше годинники, мобільні телефони та грошові кошти / Фото: колаж "Сьогодні"

В аеропорту "Бориспіль" буває неспокійно – з початку 2021 року в поліцію звернулися 27 пасажирів, які заявили про крадіжку особистих речей. І це незважаючи на те, що співробітники поліції цілодобово чергують на території терміналу.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Що сталося?

"З початку 2021 року до чергової частини відділення поліції №1 надійшло 27 заяв і повідомлень, за якими порушено кримінальні провадження у ст. 185 (Крадіжка). В основному це повідомлення про крадіжки особистих речей пасажирів, таких як: годинник, мобільні телефони, грошові кошти", – розповідають в поліції Київської області.

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В кінці травня в відділення поліції № 1 (аеропорт Бориспіль) звернувся громадянин України, який прилетів літаком рейсу "Дубай – Київ" і повідомив, що з його багажу зникли два мобільні телефони Apple iPhone.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що процес розвантаження багажу пасажирів в аеропорту "Бориспіль" відбувається згідно з технологічним процесом, без порушень і під контролем працівників аеропорту, як візуально, так і шляхом проведення зйомки відеореєстратором.

"Правоохоронцями були переглянуті відеозаписи обслуговування багажу пасажирів, які прибули рейсу" Дубай-Київ ", факт крадіжки з багажу громадянина України мобільних телефонів свого підтвердження не знайшов. Слідством було встановлено, що крадіжку було скоєно не на території України", – відзначають в поліції області.

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Нагадаємо, що для іноземців, при перетині кордону з Україною обов'язкова самоізоляція. Скасувати її може лише наявність негативного тесту на коронавірус. Контролювати іноземців будуть за допомогою програми "Вдома". Вона призначена для контакту з особою і контролю за дотриманням самоізоляції на час карантину. Контроль здійснюється за допомогою регулярних повідомлень в додатку в довільні проміжки часу протягом дня і перевірки відповідності фотографії особі людини з еталонної фотографії, зробленої під час установки мобільного додатка, і геолокації мобільного телефону в момент фотографування. У разі отримання повідомлення громадянину необхідно протягом 15 хвилин за допомогою програми зробити фото свого обличчя на тлі навколишнього середовища, тому варто тримати свій смартфон завжди поруч. Повідомлення в нічний час турбувати не будуть.

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