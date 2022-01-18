Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

В аеропорту "Київ" скасували рейси через сильний вітер – список

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 15:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Більшість скасованих рейсів на приліт, частину з них направили до Львова
Літаки не можуть сісти в аеропорту "Київ".
Літаки не можуть сісти в аеропорту "Київ". / Фото: Колаж: Сьогодні

В аеропорту "Київ" імені Сікорського скасували низку рейсів на приліт. У прес-службі аеропорту сайту "Сьогодні" повідомили, що рейси скасували через сильний бічний вітер.

"Пасажирам, ми радимо стежити за табло аеропорту. Там вказані всі рейси, які скасовані. Це сталося через складні погодні умови – сильний бічний вітер. Частину рейсів скасовано, а частину перенесено. Наприклад, деякі рейси на приліт перенесені до аеропорту Львова", – розповіли нам у прес-службі аеропорту "Київ" імені Сікорського.

Що ж до рейсів з аеропорту "Київ", то вони виконуються вчасно. Пасажири у звичайному режимі проходять контроль та вирушають у заплановані польоти.

Реклама

В аеропорту кажуть, що стежать за ситуацією.

Які рейси скасували

На приліт уранці скасували рейси з Вроцлава (Польща), Вільнюса (Литва), Пардубіце (Чехія). З Риму (Італія) рейс затримується. На 17:05 також скасовано рейс з Меммінгена (Німеччина).

На виліт вранці скасували рейси у тих самих напрямках.

Реклама

Список скасованих рейсів на приліт. Фото: скріншот табло аеропорту

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Загроза війни? Ми дізналися, чому в Україні почалася хвиля "мінувань" Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак В аеропорту "Київ" скасували рейси через сильний вітер – список Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко У Києві однорічне маля зірвалося з 15-го поверху – подробиці Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Коронавірус за тиждень

6 404

захворіло за тиждень в Києві

+12%

Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.12

Російський рубль (₽)

0.3668

Євро (€)

32.06

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти