В аеропорту "Київ" скасували рейси через сильний вітер – список

Більшість скасованих рейсів на приліт, частину з них направили до Львова

Літаки не можуть сісти в аеропорту "Київ". / Фото: Колаж: Сьогодні

В аеропорту "Київ" імені Сікорського скасували низку рейсів на приліт. У прес-службі аеропорту сайту "Сьогодні" повідомили, що рейси скасували через сильний бічний вітер.

"Пасажирам, ми радимо стежити за табло аеропорту. Там вказані всі рейси, які скасовані. Це сталося через складні погодні умови – сильний бічний вітер. Частину рейсів скасовано, а частину перенесено. Наприклад, деякі рейси на приліт перенесені до аеропорту Львова", – розповіли нам у прес-службі аеропорту "Київ" імені Сікорського.

Що ж до рейсів з аеропорту "Київ", то вони виконуються вчасно. Пасажири у звичайному режимі проходять контроль та вирушають у заплановані польоти.

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В аеропорту кажуть, що стежать за ситуацією.

Які рейси скасували

На приліт уранці скасували рейси з Вроцлава (Польща), Вільнюса (Литва), Пардубіце (Чехія). З Риму (Італія) рейс затримується. На 17:05 також скасовано рейс з Меммінгена (Німеччина).

На виліт вранці скасували рейси у тих самих напрямках.

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Список скасованих рейсів на приліт. Фото: скріншот табло аеропорту

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