У Борисполі пасажири МАУ запізнилися на рейс через черги. Що сталося?

Компанія проведе власне розслідування, а пасажири зможуть відлетіти в інший день – їм повернуть гроші

Фото: колаж "Сегодня"

Авіакомпанія МАУ проведе власне розслідування через десятки пасажирів, які не змогли відправитися в Туреччину.

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Про це повідомляє Pavlovsky News.

В авіакомпанії повідомили, що через залишених в аеропорту "Бориспіль" пасажирів МАУ проводить власне розслідування.

У МАУ повідомили, що вина лежить на контрагентах, які працюють в аеропорту. Тепер компанія планує переглянути час реєстрації з урахуванням ремонту Бориспільської траси, а постраждалим позавчора пасажирам повернуть гроші за квитки і запропонують іншу дату вильоту.

Нагадаємо, що в неділю, 20 червня, десятки пасажирів не змогли відправитися до Туреччини через довгі черги. Поки вони стояли біля стійок реєстрації, літак полетів без них.

Раніше ми повідомляли, що на тлі реструктуризації витрат найбільший національний авіаперевізник "Міжнародні авіалінії України" продовжує закривати свої представництва за кордоном.