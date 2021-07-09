У "Борисполі" заблокували велику партію контрабандної електроніки і сигарет з ОАЕ (фото)

Товари доставляли в Україну через країни Евросоюзу – зловмисники підробили документи про їх вартість

В Бориспіль не пропустили велику партію брендової техніки / Фото: колаж "Сьогодні"

В аеропорту "Бориспіль" зупинили контрабанду брендової електроніки та тютюну з Об’єднаних Арабських Еміратів

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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"Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати обов’язкових митних платежів під час здійснення імпорту товарів через митний кордон України, а також перевезення підакцизних товарів із приховуванням від митного контролю (ч. 2 ст. 201 та ч. 2 ст. 364 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Фото: Київська міська прокуратура

За даними правоохоронців, зловмисники доставляли товари з ОАЕ до України через країни Європейського Союзу під виглядом інших товарів. Вони вносили неправдиві дані до документів щодо номенклатури товару та її вартості.

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Фото: Київська міська прокуратура

Таким чином, прикордонники вилучили значну партію брендових електронних товарів, кількість яких наразі встановлюється, а також 28 ящиків кальянного тютюну, який є підакцизним товаром.

Наразі тривають слідчі дії тривають. Правоохоронці з'ясовують всі обставини та причетних до злочинної діяльності.

Реклама Фото: Київська міська прокуратура

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